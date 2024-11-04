Муфтият опроверг информацию об обязательном ношении хиджаба в Чечне

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Распространившаяся в соцсетях информация об обязательном ношении хиджаба в Чечне недостоверна, заявил муфтият.

Как информировал "Кавказский узел", в республиках Северного Кавказа широкий резонанс вызвало решение властей Владимирской области запретить ношение религиозной одежды в школах. Депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов заявил, что получил угрозы от депутата от Дагестана Бийсултана Хамзаева за то, что Попов в телеэфире поддержал критику в адрес Хамзаева за его позицию о запрете хиджабов в школах Владимирской области. Хамзаев известен в Дагестане эпатажным поведением, и его конфликт Поповым вышел за рамки депутатской этики, констатировали журналисты и политолог.

В социальных сетях распространяется недостоверная информация о том, что в Чечне введено обязательное ношение хиджаба, заявило сегодня в своем телеграм-канале Духовное управление мусульман (ДУМ) республики. "Данная информация не соответствует действительности", – подчеркнул муфтият.

К публикации прикреплен скриншот поста, в котором, помимо информации о введении ношения хиджаба в Чечне, приведены ссылки на Коран, а также сказано, что все жительницы республики, относящие себя к исламу, будто бы должны начать носить хиджабы до 1 декабря текущего года.

Напомним, после запрета властей Владимирской области носить в образовательных учреждениях одежду, "демонстрирующую религиозную принадлежность", политические и религиозные деятели республик Северного Кавказа потребовали отменить запрет. Бийсултан Хамзаев назвал чиновников Владимирской области "идиотами", говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о запрете хиджаба в школах Владимирской области".

О том, какие в стране ранее предпринимались попытки запрета на ношение религиозной одежды в школах и вузах, можно прочитать в справке "Главное о новой попытке запретить хиджабы в России".

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