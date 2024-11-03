Проезд по Крымскому мосту открыт

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Возобновлено движение автотранспорта через Керченский пролив с обеих сторон Крымского моста.

Как писал "Кавказский узел", движение автотранспортных средств по Крымскому мосту с обеих сторон было временно перекрыто сегодня вечером.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - сообщил в 23.37 мск в своем телеграм-канале инфоцентр по автодорогам к Крымскому мосту.

Об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в Крыму в 22.34 мск написал телеграм-канал "LPR оповещения, тревоги, отмены режима тревог", на который подписано почти 167,5 тысячи пользователей.

"Отбой опасности по БПЛА Крым и Севастополь", - сообщается в том же телеграм-канале в 23.39 мск.

Напомним, что сегодня к 18.00 мск 145 машин ожидали проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани, еще 245 машин - со стороны Крыма. По данным на 21.00 мск, в очереди со стороны Тамани находились 270 автомобилей, время ожидания составляло около часа. Со стороны Керчи пробок не было.

17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один – поврежден. Движение по мосту восстановили 1 ноября 2023 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.