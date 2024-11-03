Движение по Крымскому мосту перекрыто

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Временно перекрыто движение автотранспортных средств по Крымскому мосту с обеих сторон.

Как писал "Кавказский узел", сегодня к 18.00 мск 145 машин ожидали проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани, еще 245 машин - со стороны Крыма. По данным на 21.00 мск, в очереди со стороны Тамани находились 270 автомобилей, время ожидания составляло около часа. Со стороны Керчи пробок не было.

На текущий момент движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил в 22.44 мск в своем телеграм-канале инфоцентр по автодорогам к Крымскому мосту.

"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - отметили в инфоцентре.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один – поврежден. Движение по мосту восстановили 1 ноября 2023 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

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