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01:08, 3 ноября 2024

Завод ферросплавов в Грузии приостановил работу на фоне забастовки шахтеров

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руководство компании Georgian Manganese приняло решение приостановить работу завода ферросплавов в Зестафони. Свое решение оно связало с падением цен на ферросплавы и забастовкой шахтеров в Чиатуре. На время простоя работникам будет выплачиваться 60% от зарплаты.

Как писал "Кавказский узел", в конце марта работа шахт была приостановлена из-за протеста местных жителей. Однако в начале сентября местные жители вновь начали забастовку, требуя компенсаций за разрушенные из-за добычи марганца в шахтах дома. Акцию протеста они приостановили на фоне переговоров с руководством Georgian Manganese.

В июне рабочие шахт в Чиатуре объявили забастовку, потребовав достойной оплаты и улучшения условий труда от компании Georgian Manganese. Позже они перешли к уличным протестам, к которым присоединились семьи шахтеров. 13 июня 10 участников забастовки объявили голодовку, несколько ее участников нанесли себе увечья. 24 июня шахтеры и руководство компании достигли договоренности о прекращении забастовки и голодовки. Руководство пообещало повысить зарплату сначала на 5%, затем - до 12%.

Завод ферросплавов в Зестафони прекратил работу до 1 марта 2025 года. По данным компании Georgian Manganese, которая владеет заводом, полностью отключены производственные мощности, остановлен процесс производства ферросплавов. При этом в компании сослались на резкое падение цен на силикомарганец на мировом рынке и на акцию протеста на шахтах в Чиатуре, из-за которой были приостановлены поставки руды на комбинат.

"В этих условиях мы будем выплачивать 60% от заработной платы нашим сотрудникам и полностью поддерживать страховой пакет. Часть сотрудников, которые будут задействованы в проводимом и плановом капитальном ремонте, получит компенсацию в размере 100% от заработной платы", - говорится в заявлении компании.

По словам председателя профсоюза металлургической и горной промышленности Грузии Темура Сурамелашвили, решение Georgian Manganese стало неожиданностью для работников завода и шахтеров. "Работу шахт останавливали, но я не помню, чтобы останавливали сам завод ферросплавов. Конечно, себестоимость ферросплавов у нас высокая. Также две шахты не работали из-за кризиса в деревне Шукрути. Четыре шахты закрыла Трудовая инспекция из-за того, что нашли нарушения техники безопасности. То, что работодатели говорят о выплате компенсаций на время простоя в 60% от оклада, то такое условие прописано в коллективном трудовом договоре, который был заключен путем долгих переговоров с работодателями", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, компенсация в 60% от зарплаты работников комбината не устраивает. "Практически у всех работников есть кредиты. И как люди должны эти кредиты отдавать? Во время предыдущей забастовки мы обратились к банкирам с просьбой отложить выплату кредитов на время. Долги шахтеров были реструктуризированы. В результате, если ранее шахтеры платили ежемесячно 500 лари, то теперь им приходится платить 750 лари. Ни один семейный бюджет такого не выдержит", - рассказал он.

Сурамелашвили также сообщил, что причиной высокой себестоимости продукции комбината можно назвать, в частности, устаревшее оборудование. Кроме того, добавил он, нет ясности в структуре собственников и управленцев комбината.

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Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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