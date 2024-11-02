Фильм Игбала Абилова удостоен награды международного фестиваля

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Короткометражный фильм арестованного в Азербайджане талышского исследователя Игбала Абилова удостоен награды международного кинофестиваля Monza в номинации «Лучший научно-фантастический фильм».

Как писал "Кавказский узел", 35-летний гражданин Азербайджана Игбал Абилов с детства живет в Белоруссии и приехал в Азербайджан на свадьбу двоюродного брата. После этого его не выпустили из страны, а 22 июля задержали. Абилов арестован по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении. Уголовное дело расследуется по статьям о госизмене и возбуждении национальной ненависти, ученому грозит до пожизненного лишения свободы. 12 сентября суд в Баку оставил в силе отказ в переводе Игбала Абилова под домашний арест.

Короткометражный фильм Игбала Абилова «Фрагменты» 1 ноября получил награду в номинации «Лучший научно-фантастический фильм» на международном кинофестивале Monza в Италии, говорится в сообщении на сайте, созданном друзьями и коллегами Абилова для общественной кампании в его защиту

Каждые два месяца кинофестиваль Monza выбирает выдающиеся фильмы в разных категориях. Вручение наград фестиваля состоится на его гала-представлении в сентябре 2025 года. «Это признание свидетельствует о художественном видении и креативности Игбала, несмотря на его текущие трудности. Благодарим всех, кто поддерживает Игбала», - говорится в публикации.

Восьмиминутный фильм в жанре научной фантастики срежиссирован Игбалом Абиловым и выпущен в декабре 2023 года, говорится в информации на сайте Shortmoviedatabase ("База данных короткометражных фильмов"). "Фильм рассказывает историю двух влюбленных андроидов, показывая различные сцены из их повседневной жизни", - говорится в описании картины.

Присуждение Абилову престижной награды является еще одним свидетельством неправдоподобности предъявленных ему обвинений, считает глава «Комитета защиты прав Игбала Абилова», член правления общественного совета талышей Азербайджана Гилал Мамедов.

Представил свою работу на фестиваль как представитель Азербайджана

«Мы всё больше открываем для себя талант и способности Игбала. Оказывается, он имеет успехи и на поприще кинематографии. И уже год [назад] работал над фильмом об искусственном интеллекте. Его фильм затрагивает интересующий многих вопрос, насколько будет развит искусственный интеллект, сможет ли помимо замены практических функций человека подменить его и духовно? При этом он не навязывает свою точку зрения, а оставляет выводы на усмотрение каждого зрителя. К сожалению, этот необычайно талантливый человек, свободомыслящий ученый-исследователь, стал жертвой провокации, был подвергнут абсурдным обвинениям. Его представляют как «изменника родины», однако хотелось обратить внимание на то, что Игбал с раннего детства жил, учился, вел научную деятельность в Белоруссии, он с гордостью представил свою работу на фестиваль как представитель Азербайджана, который он считал своей родиной. Поэтому несправедливо выдвигать этому честному, порядочному человеку немыслимые для него обвинения», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Поскольку активных следственных действий с Абиловым не проводится, защита на этой неделе подала новое ходатайство о переводе его под домашний арест, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Абилова Ровшана Рагимова.

В ходатайстве защита указала на отсутствие материальных и процессуальных оснований для содержания Абилова под стражей, поскольку следствие может проводиться и без содержания Абилова под стражей, а его освобождение позволило бы ученому продолжать научную деятельность.

Дата рассмотрения ходатайства еще не назначена, отметила сегодня Рагимова.

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