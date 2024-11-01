Освобождены все задержанные сторонники Галстаняна

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Силовики в Армении освободили всех сторонников архиепископа Баграта Галстаняна, задержанных по подозрению в хранении оружия.

Как писал "Кавказский узел", 31 октября стало известно, что силовики в Армении задержали девятерых сторонников архиепископа Баграта Галстаняна, заподозрив их в хранении оружия. Сегодня активисты и адвокат сообщили, что семь задержанных освобождены.

Все девять активистов освобождены, сообщила пресс-служба офиса омбудсмена Армении. «Офис омбудсмена инициировал изучение законности арестов активистов, запросив, в частности, у генеральной прокуратуры правовые основания их задержания», - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook*, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, лидер движения "Во имя родины" Баграт Галстанян призвал граждан Армении присоединиться к новому этапу борьбы за отставку правительства. Он заявил, что премьер-министр Никол Пашинян обманул избирателей и не может больше представлять интересы народа. 25 октября сторонники Галстаняна провели акцию против утверждения регламента деятельности госкомиссий по делимитации границы с Азербайджаном.

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