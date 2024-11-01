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09:30, 1 ноября 2024

Семь сторонников Галстаняна освобождены в Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики освободили семерых из девяти сторонников архиепископа Баграта Галстаняна, задержанных в Армении по подозрению в хранении оружия.

Как писал "Кавказский узел", за два дня силовики задержали девятерых сторонников протестного движения Баграта Галстаняна, заподозрив их в хранении оружия, сообщили 31 октября адвокаты.

Об освобождении шести из девяти задержанных активистов сообщил штаб протестного движения на своей странице в Facebook*, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Об освобождении седьмого активиста сообщил адвокат Арсен Бабаян. «Оганес Аветисян наконец-то освобожден после завершения некоторых следственных мероприятий», - написал в Facebook* адвокат, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, лидер движения "Во имя родины" Баграт Галстанян призвал граждан Армении присоединиться к новому этапу борьбы за отставку правительства. Он заявил, что премьер-министр Никол Пашинян обманул избирателей и не может больше представлять интересы народа. 25 октября сторонники Галстаняна провели акцию против утверждения регламента деятельности госкомиссий по делимитации границы с Азербайджаном. 

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Автор: Тигран Петросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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