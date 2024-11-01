Армянская оппозиция заявила о респрессиях после ареста сторонников Галстаняна

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Девять сторонников архиепископа Баграта Галстаняна арестованы по подозрению в хранении оружия, их защита назвала оперативные данные полиции сфальсифицированными.

Как писал "Кавказский узел", лидер движения "Во имя родины" Баграт Галстанян призвал граждан Армении присоединиться к новому этапу борьбы и добился эфира на Общественном телевидении вечером 2 октября. Он заявил, что Никол Пашинян обманул избирателей и не может больше представлять интересы армянского народа. На акции 9 октября сторонники Галстаняна назвали премьер-министра соучастником этнической чистки в Карабахе, а 25 октября они провели акцию против утверждения регламента деятельности госкомиссий по делимитации границ.

Полиция ночью 31 октября задержала двоих сторонников протестного движения Галстаняна, заявил адвокат Оганес Худоян. «Это очередной полицейский беспредел. Фальсифицируя «оперативные данные» якобы о хранении оружия, полиция подвергла приводу четверых активистов, двое из которых были задержаны. Активистов задержали по политическим мотивам», - написал адвокат на своей странице в Facebook*.

Он добавил, что при в машине одного из задержанных силовики изначально искали оружие, но при обыске нашли только листовки с политическим содержанием. «Полиция несет ответственность за фальсификацию «оперативных данных», а усилиями Следкома продолжается политические преследования», - подчеркнул Худоян, добавив, что защита активистов обжалует их арест и действия силовиков.

За два дня силовики задержали девятерых сторонников протестного движения, сообщил 31 октября адвокат Рубен Меликян. По его информации, всех задержали по подозрению в хранении оружия. «Что это, если не аресты по сфабрикованным делам?» - написал адвокат на своей странице в Facebook*.

Депутат фракции «Айастан» Гегам Манукян также назвал уголовное преследование оппозиционеров политическим. По его словам, он утром 31 октября посетил задержанных в ИВС (депутаты в Армении наделены полномочиями посещать арестантов ИВС и СИЗО – прим. «Кавказский узел»).

«Активистов подвергли приводу и арестовали по одному и тому же сценарию. Но их вина заключается лишь в одном – в несогласии с политикой властей» - заявил он «Кавказскому узлу».

Манукян рассказал, что полиция останавливала машины активистов, мотивируя это наличием оперативных сведений о хранении оружия. «Не найдя оружия, они кого-то отпускали на свободу, а кого-то следователи, пользуясь правом на 72-часовое задержание, лишали свободы без каких-либо обоснований», - сказал парламентарий, добавив, что аресты оппозиционеров свидетельствуют о страхах правящей силы.

Следственный комитет Армении пока не публиковал информации о причинах задержания сторонников оппозиции на своих официальных страницах.

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