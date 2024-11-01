RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
04:12, 1 ноября 2024

Армянская оппозиция заявила о респрессиях после ареста сторонников Галстаняна

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Девять сторонников архиепископа Баграта Галстаняна арестованы по подозрению в хранении оружия, их защита назвала оперативные данные полиции сфальсифицированными. 

Как писал "Кавказский узел", лидер движения "Во имя родины" Баграт Галстанян призвал граждан Армении присоединиться к новому этапу борьбы и добился эфира на Общественном телевидении вечером 2 октября. Он заявил, что Никол Пашинян обманул избирателей и не может больше представлять интересы армянского народа. На акции 9 октября сторонники Галстаняна назвали премьер-министра соучастником этнической чистки в Карабахе, а 25 октября они провели акцию против утверждения регламента деятельности госкомиссий по делимитации границ. 

Полиция ночью 31 октября задержала двоих сторонников протестного движения Галстаняна, заявил адвокат Оганес Худоян. «Это очередной полицейский беспредел. Фальсифицируя «оперативные данные» якобы о хранении оружия, полиция подвергла приводу четверых активистов, двое из которых были задержаны. Активистов задержали по политическим мотивам», - написал адвокат на своей странице в Facebook*. 

Он добавил, что при в машине одного из задержанных силовики изначально искали оружие, но при обыске нашли только  листовки с политическим содержанием. «Полиция несет ответственность за фальсификацию «оперативных данных», а усилиями Следкома продолжается политические преследования», - подчеркнул Худоян, добавив, что защита активистов обжалует их арест и действия силовиков.

За два дня силовики задержали девятерых сторонников протестного движения, сообщил 31 октября адвокат Рубен Меликян. По его информации, всех задержали по подозрению в хранении оружия. «Что это, если не аресты по сфабрикованным делам?» - написал адвокат  на своей странице в Facebook*.

Депутат фракции «Айастан» Гегам Манукян также назвал уголовное преследование оппозиционеров политическим. По его словам, он утром 31 октября посетил задержанных в ИВС (депутаты в Армении наделены полномочиями посещать арестантов ИВС и СИЗО – прим. «Кавказский узел»).

«Активистов подвергли приводу и арестовали по одному и тому же сценарию. Но их вина заключается лишь в одном – в несогласии с политикой властей» - заявил он «Кавказскому узлу».

Манукян рассказал, что полиция останавливала машины активистов, мотивируя это наличием оперативных сведений о хранении оружия. «Не найдя оружия, они кого-то отпускали на свободу, а кого-то следователи, пользуясь правом на 72-часовое задержание, лишали свободы без каких-либо обоснований», - сказал парламентарий, добавив, что аресты оппозиционеров свидетельствуют о страхах правящей силы.

Следственный комитет Армении пока не публиковал информации о причинах задержания сторонников оппозиции на своих официальных страницах.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Тигран Петросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
01 ноября 2024, 03:13
Глава МИД Армении объяснил проблему открытия границы с Турцией
Акция "Возвращение имен". Фото: https://www.memo.ru/en-us/memorial/departments/intermemorial/news/191 признан инагентом
30 октября 2024, 09:15
Жители юга России и Южного Кавказа приняли участие в акции "Возвращение имен"
30 октября 2024, 00:57
Участники акции в Ереване почтили память жертв репрессий
Флаги Армении и Азербайджана и колючая проволока. Иллюстрация создана с помощью программы Photoshop
28 октября 2024, 22:35
Ереван и Баку обсуждают судьбу пленных
Cовет старейшин Гюмри. Фото: https://www.aysor.am
28 октября 2024, 19:23
14 оппозиционеров покинули Совет старейшин Гюмри
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
17:10, 29 октября 2024
Ветер с Апшерона
2
Каверзные вопросы к интересному тексту
Фото
17:38, 24 октября 2024
Политическая география Южного Кавказа
2
Как повлияют американские выборы на евразийский регион и Южный Кавказ?
Фото
14:02, 24 октября 2024
Ветер с Апшерона
2
Почти дружба в Казани
Все блоги
Справочник
Ученица надевает хиджаб. Фото Елены Синеок Юга ру Главное о новой попытке запретить хиджабы в России

Рауль (слева) и Рауф Арашуковы. Коллаж "Кавказского узла". Фото пресс-службы Совета Федерации и пресс-службы "Ставрополькрайгаз" Главное о деле Арашуковых

Территория РУС. Фото https://ruspetsnaz.ru/o-nas/ Чему учат в университете спецназа имени Путина в Чечне

Блогеры
Фото
17:10, 29 октября 2024
Ветер с Апшерона
2
Каверзные вопросы к интересному тексту
Фото
14:13, 29 октября 2024
Ветер с Апшерона
3
Обмен каруселями
Фото
09:42, 27 октября 2024
Ветер с Апшерона
3
ЮК как в СССР
Фото
17:38, 24 октября 2024
Политическая география Южного Кавказа
2
Как повлияют американские выборы на евразийский регион и Южный Кавказ?
Фото
14:02, 24 октября 2024
Ветер с Апшерона
2
Почти дружба в Казани
Аналитика
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
Темы дня
Спасатели работают на месте обрушения в Черкесске. Стоп-кадр видео МЧС России от 31.10.24, https://t.me/mchskchr/6956.
31 октября 2024, 20:39
Найдено тело пятого погибшего при взрыве в Черкесске

Обыски в мэрии Буйнакска. Скриншот видео СУ СК РФ по РД
31 октября 2024, 18:08
Обыск прошел в мэрии Буйнакска

Адам Делимханов. Фото: Duma.gov.ru https://ru.wikipedia.org/
31 октября 2024, 15:43
Аналитики сочли политическим мотив реакции Делимханова на запрет хиджабов во Владимирской области

Флаги партии "Грузинская мечта". Фото со страницы "Грузинской мечты" в Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
31 октября 2024, 14:01
Баку обеспечил победу "Грузинской мечты" в Марнеули

Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Показать больше