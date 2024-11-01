Заявление главы Минцифры возмутило дагестанских пользователей Telegram

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Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев на форуме в Каспийске назвал инсинуациями сообщения о проблемах с доступом к мессенджеру Telegram в Дагестане, хотя жители республики уже две недели не могут пользоваться им без VPN.

Как информировал "Кавказский узел", в середине октября жители Дагестана пожаловались на длительные сбои в работе Telegram. У части пользователей не отправляются фото и видео, а другие совсем не могут открыть мессенджер.

В июле и августе жители Дагестана жаловались на сбои в работе мессенджера WhatsApp*. Его работа замедленна из-за того, что администрация не реагирует на требования пресекать распространение призывов к участию в экстремистских акциях, рассказал источник.

31 октября в Каспийске начал работу Каспийский цифровой форум-2024. В церемонии его открытия приняли участие глава Дагестана Сергей Меликов и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, сообщило в своем Telegram-канале Минцифры Дагестана.

Telegram-канал "Спросите у Расула" опубликовал видео с подписью: "Коротко о цифровом форуме в Каспийске, и ответ на вопрос почему в Дагестане плохо работает Telegram-мессенджер". На видео Максут Шадаев отвечает на вопрос из зала по поводу того, почему в республики не работает мессенджер Telegram. "У меня все работает, это инсинуации", - сказал Шадаев.

"Смешно, что министр цифрового развития Шадаев на медиафоруме на полном серьезе говорит, что проблем связью в Дагестане нет. И об этом сразу, конечно, сообщили госагентства. А о том, что Telegram в республике не работает уже месяц, видимо, говорить запретили", - прокомментировал заявление министра на форуме Telegram-канале "Черновика".

Telegram-канал "Нетипичная Махачкала" также отреагировал на комментарий главы Минцифры. "В эти минуты в Каспийске проходит цифровой форум. И, если коротко, то проблем с Telegram в Дагестане нет. По крайней мере, ведущий форума и министр цифрового развития России Максут Шадаев друг друга в этом уверили. Удивительно, тогда почему без впн и прокси не пашет Telegram", - говорится в публикации.

"Неужели у всех присутствующих там Telegram работает? Не могут сказать и показать?" - поинтересовался в комментариях Антон К. "Может, на роутере настроили VPN, чтобы у всех в зале он заработал", - предположил пользователь Кто Там.

Жители Дагестана подтвердили корреспонденту "Кавказского узла", что более двух недель Telegram у них не работает. "Только через VPN. Ни через домашний интернет, ни через мобильного оператора не открывается, сообщения не передаются", - сказал Арсен.

Сотрудница одного из министерств Аида отмечает, что ранее руководство обязало все госструктуры перейти на Telegram. "Теперь не можем нормально выкладывать даже позитивные, как нас просят, новости. VPN у нас запрещен, что делать, не знаем", - сказала она.

"Самое интересное, Telegram-каналы активно используют для публикаций глава Дагестана, правительство республики. Они не в курсе, что мессенджер заблокирован?" - недоумевает Далгат.

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