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01:18, 1 ноября 2024

Заявление главы Минцифры возмутило дагестанских пользователей Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев на форуме в Каспийске назвал инсинуациями сообщения о проблемах с доступом к мессенджеру Telegram в Дагестане, хотя жители республики уже две недели не могут пользоваться им без VPN. 

Как информировал "Кавказский узел", в середине октября жители Дагестана пожаловались на длительные сбои в работе Telegram. У части пользователей не отправляются фото и видео, а другие совсем не могут открыть мессенджер. 

В июле и августе жители Дагестана жаловались на сбои в работе мессенджера WhatsApp*. Его работа замедленна из-за того, что администрация не реагирует на требования пресекать распространение призывов к участию в экстремистских акциях, рассказал источник. 

31 октября в Каспийске начал работу Каспийский цифровой форум-2024. В церемонии его открытия приняли участие глава Дагестана Сергей Меликов и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, сообщило в своем Telegram-канале Минцифры Дагестана. 

Telegram-канал "Спросите у Расула" опубликовал видео с подписью: "Коротко о цифровом форуме в Каспийске, и ответ на вопрос почему в Дагестане плохо работает Telegram-мессенджер". На видео Максут Шадаев отвечает на вопрос из зала по поводу того, почему в республики не работает мессенджер Telegram. "У меня все работает, это инсинуации", - сказал Шадаев.

"Смешно, что министр цифрового развития Шадаев на медиафоруме на полном серьезе говорит, что проблем связью в Дагестане нет. И об этом сразу, конечно, сообщили госагентства. А о том, что Telegram в республике не работает уже месяц, видимо, говорить запретили", - прокомментировал заявление министра на форуме Telegram-канале "Черновика". 

Telegram-канал "Нетипичная Махачкала" также отреагировал на комментарий главы Минцифры. "В эти минуты в Каспийске проходит цифровой форум. И, если коротко, то проблем с Telegram в Дагестане нет. По крайней мере, ведущий форума и министр цифрового развития России Максут Шадаев друг друга в этом уверили. Удивительно, тогда почему без впн и прокси не пашет Telegram", - говорится в публикации.

"Неужели у всех присутствующих там Telegram работает? Не могут сказать и показать?" - поинтересовался в комментариях Антон К. "Может, на роутере настроили VPN, чтобы у всех в зале он заработал", - предположил пользователь Кто Там.

Жители Дагестана подтвердили корреспонденту "Кавказского узла", что более двух недель Telegram у них не работает. "Только через VPN. Ни через домашний интернет, ни через мобильного оператора не открывается, сообщения не передаются", - сказал Арсен.

Сотрудница одного из министерств Аида отмечает, что ранее руководство обязало все госструктуры перейти на Telegram. "Теперь не можем нормально выкладывать даже позитивные, как нас просят, новости. VPN у нас запрещен, что делать, не знаем", - сказала она. 

"Самое интересное, Telegram-каналы активно используют для публикаций глава Дагестана, правительство республики. Они не в курсе, что мессенджер заблокирован?" - недоумевает Далгат.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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