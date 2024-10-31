Ликвидация православного приюта в Сириусе оставила без работы членов приходской общины

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С изъятием земли православного приюта в Сириусе Фонд поддержки храма Нерукотворного образа Христа Спасителя был ликвидирован Минюстом, его сотрудники остались без работы и документов об увольнении, а половина пенсии бывшего настоятеля храма списывается приставами в счет взыскания 232 млн рублей.

"Кавказский узел" писал, что летом 2023 года благотворитель Сурен Эксузян (основатель "Фонда поддержки строительства храма") получил иск от администрации федеральной территории "Сириус" с требованием снести недостроенный приют для прихожан, который они строят уже более 15 лет. Местные жители призвали не допустить сноса приюта, который является неотъемлемой частью храмового комплекса. 17 ноября суд в Адлере по иску прокуратуры постановил передать государству участок земли в Сириусе, на котором строится приют для нуждающихся, и взыскать с владельцев приюта более 232 миллионов рублей.

Приют для нуждающихся, существовавший в течение 23 лет при храме Нерукотворного образа Христа Спасителя в Сочи, а также фонд храма, действовавший в течение 13 лет, принудительно ликвидированы в связи с преобразованием Олимпийского Храма и приюта в единое патриаршее подворье, сообщил 30 октября, основатель фонда, благотворитель Сурен Эксузян.

Судебные приставы по решению суда принудительно взыскивают с Сурена Эксузяна и бывшего настоятеля храма Владимира Осколкова 232 миллиона рублей. По словам мецената, все имущество приюта описано и оценено гораздо ниже реальной стоимости, конфискованы личные семейные ценности нескольких поколений семьи Эксузян, а несколько десятков прихожан, включая самого священнослужителя Владимира Осколкова, лишились работы и регистрации по адресу приюта.

Сам Олимпийский храм с 1 июля выведен из состава Сочинской епархии и преобразован в патриаршее подворье. По словам Эксузяна, сейчас прокуратура занимается принудительным включением в объем имущества этого подворья здания приюта Святого Иоанна Предтечи, который он создавал и строил в течение 23 лет.

Как рассказал меценат, 2 июля приставы при содействии нескольких сотрудников новосозданного подворья проникли на территорию приюта и спилили замки на дверях всех его помещений, включая домовые храмы. На следующий день, 3 июля, силовики, также при содействии настоятеля подворья и его сотрудников, арестовали личное имущество Эксузяна в счет взыскания 232 миллионов рублей по решению суда. 75-летний Владимир Осколков (архимандрит Флавиан), которого в январе церковный суд лишил сана при отсутствии нарушения канонических правил, остался без работы, он получает пенсию в размере 14 тысяч рублей и половина этой суммы, 7 тысяч рублей ежемесячно, автоматически списывается с его счета на счет судебных приставов. «То есть заслуженный священник живет на 7 000 рублей в месяц», - сообщил Эксузян корреспонденту “Кавказского узла”.

Владимир Осколков пытался обжаловать лишение сана, 25 апреля его жалоба рассматривалась в Московской патриархии. Рано утром в день суда силовики пришли с обыском в номера гостиницы Московской патриархии, которые были официально забронированы для архимандрита Флавиана и его сопровождающих, среди которых был и Сурен Эксузян. Обыск был мотивирован тем, что в подвалах приюта в Сириусе было обнаружено большое количество домашнего вина.

«Я пояснил, что многолетняя коллекция домашнего вина принадлежит моему родному деду, которого уже нет в живых, и предназначена эта коллекция для последующего использования верующими людьми в храмах, построенных на нашей родовой земле. В ходе обыска отца Флавиана не выпускали из номера, тогда я попросил передать ему завтрак, сказал, что у батюшки сахарный диабет. Ответ на это я услышал, как сотрудник ФСБ попросил следователя поторопиться, так как церковном суде настаивали, что надо «доставить отца Флавиана вовремя», - рассказал Сурен Эксузян.

В тот день Эксузян был задержан и доставлен в отделение полиции, а Владимир Осколков отправился на заседание общецерковного суда, который утвердил решение о лишении сана. «Без каких-либо пояснений заслуженный священнослужитель, основатель храма Нерукотворного образа Христа Спасителя после 50 лет служения был низвергнут из священного сана. Одновременно с этим Сочи в квартирах простых людей, ставших на защиту приюта, прошли обыски», - пояснил Сурен Эксузян.

Когда приставы в Сириусе пришли описывать имущество в храм, где молились люди, прихожане, среди которых в основном были женщины, возмутились. В ответ силовики применили против них газ, который вызвал у людей головокружение, тошноту и рвоту, а трое прихожан были арестованы, добавил меценат. Кроме того, против Эксузяна пытаются возбудить уголовное дело о незаконной предпринимательской деятельности - продаже домашнего вина, однако свидетелей, которые заявили бы о покупке этого вина у мецената пока не нашлось. Само вино, по информации благотворителя, изъято и вывезено под предлогом экспертизы в Ростовскую область.

Сурен Эксузян подчеркнул, что результатом действий силовиков и патриархии стало разрушение приходской общины, которая создавалась на его глазах более 30 лет, в том числе его родной матерью, братьями и сестрами. «Меня, прихожан, мою семью, отца Флавиана просто ограбили, хотя никто из нас не нарушил закон и ничего противоправного не сделал», - подытожил Эксузян.

Люди с высшим музыкальным образованием, которые пели в хоре, лишились работы, о чем написала в своем телеграм-канале руководитель хора Татьяна Светинская. Она пояснила, что все работники были оформлены на работу в Фонде поддержки храма Нерукотворного образа с отчислением всех налогов и взносов, однако Минюст удалил сведения об организации из реестра, “хотя в фонде до этого была благополучно проведена налоговая проверка”. “Выкинули в один день. У меня до сих пор нет ни записи об увольнении, ни приказа, ничего”, - написала она 18 октября.

Ликвидация фонда и изъятие всего имущества приюта, включая с землей, было неправомерным, поскольку семья Эксузян владела, пользовалась и распоряжалась этим имуществом в течение 20 лет, а срок предъявления претензий к ответчикам составляет три года, заявил корреспонденту “Кавказского узла” адвокат Роман Клыков.

Чиновники ссылаются на то, что ранее не знали о незаконном строительстве приюта, так как еще не было муниципального образования Сириус, но это не может служить аргументом, подчеркнул адвокат. «Независимо от того, был Сириус или не был, срок исковой давности по предъявлению претензий к ответчикам составляет три года. Эти три года истекли, поэтому суд должен был вернуть поданные неправомерно заявления истцам, чего сделано не было», - пояснил адвокат со ссылкой на статью 196 Гражданского кодекса РФ.

Юристы Осолкова и Эксузяна подавали заявления о применении сроков исковой давности, но получили отказы во всех инстанциях.

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