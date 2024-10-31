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00:22, 31 октября 2024

Суд отказался отпустить из-под стражи журналиста Мушвига Джаббара

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку оставил без удовлетворения ходатайство об отмене предварительного заключения под стражу журналиста Мушвига Джаббара, арестованного по делу Toplum TV. 

Как писал "Кавказский узел", суд 3 октября удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока предварительного заключения Мушвигу Джаббару.

6 марта в офисе интернет-телевидения Toplum TV прошел обыск. Три сотрудника Toplum TV 

 и три сотрудника Института демократических инициатив 

заподозрены в контрабанде. 

В Хатаинском районном суде 30 октября состоялось рассмотрение ходатайства об отмене предварительного заключения Мушвига Джаббара, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Назим Мусаев.

«Мы, сторона защиты, ходатайствовали об отмене решения об аресте Мушвига Джаббара. Преступление, о котором речь идет в уголовном деле, не имеет никакого отношения к Мушвигу Джаббару. Нет никакой связи Джаббара с предполагаемыми действиями, с контрабандой. За более чем полгода содержания его под стражей следствие не представило ни одного доказательства причастности Джаббара к подобной деятельности. Поэтому мы ходатайствовали освободить его из-под стражи для последующего прекращения уголовного производства», - рассказал адвокат.

Однако, по его словам, суд оставил ходатайство без удовлетворения. Защита подаст апелляцию на это решение, отметил адвокат Мусаев.

Адвокат также указал на отсутствие подвижек в вопросе снятия ареста с автомобиля, приобретенного Джаббаром еще до ареста. «Машина не имеет никакого отношения к этому делу. Однако Джаббару не позволяют передать близким нотариальную доверенность, чтобы забрать автомобиль из таможни. Мы согласны забрать и передать его полиции, главное, чтобы машина не оставалась на территории таможни, где за каждый день начисляется плата за стоянку. Следователь обещал рассмотреть наше обращение, но пока результатов нет», - сказал адвокат.

Сотрудник Хатаинского суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию об отклонении ходатайства Джаббара. Представители следствия оказались не доступны для комментариев.

Как писал "Кавказский узел", следствие ограничило права арестованного журналиста Toplum TV Мушвига Джаббара на осуществление нотариальных действий, и в частности, выдачу доверенности своей супруге. 

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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