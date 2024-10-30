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13:15, 30 октября 2024

Боец из Волгоградской области убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вадим Фурсов из Кумылженского района убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми в ней не менее 974 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 29 октября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 973 бойцов из Волгоградской области.

В Михайловке похоронен 36-летний боец из Кумылженского района Вадим Фурсов, сообщило 29 октября V102.RU со ссылкой на администрацию Суляевского сельского поселения.

По данным властей, Вадим Фурсов 9 сентября был ранен "в ходе выполнения задач специальной военной операции на территории Курской области" и скончался в госпитале 15 октября, пишет агентство.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 974 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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