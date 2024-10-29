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18:47, 29 октября 2024

Мусульманский активист Нурузаде арестован на два месяца

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку приговорил активиста "Мусульманского единства" Ахсана Нурузаде к двум месяцам административного ареста по обвинению в употреблении наркотиков с последующим направлением на принудительное лечение.  Защита готовит апелляцию.

Как писал "Кавказский узел", активист движения "Мусульманское единство" (ДМЕ) Ахсан Нурузаде, в начале октября освободившийся после семилетнего тюремного заключения, был задержан людьми в штатском 26 октября, когда встречал свою дочь с занятий из университета в Баку. Задержанный силовиками в Баку активист движения "Мусульманское единство" Ахсан Нурузаде стал подозреваемым по административной статье об употреблении наркотиков. Нурузаде отверг обвинение.

Ахсан Нурузаде, известный выступлениями в поддержку осужденных в Азербайджане мусульман, был задержан в Баку 6 октября 2017 года. 6 марта 2018 года суд признал его виновным в незаконном обороте наркотиков и приговорил к семи годам лишения свободы. Апелляционный суд оставил в силе приговор.

Наримановский районный суд Баку 29 октября приговорил Нурузаде к двум месяцам ареста, признав его виновным по статье 206 КоАП Азербайджана "Незаконное употребление наркотических средств, психотропных веществ, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или отправка не в целях сбыта в количестве, необходимом для личного потребления", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Фахраддин Мехтиев.

По его словам, суд назначил максимально возможное по этой статье наказание, хотя были и статья предусматривает и альтернативные виды наказания, в частности штраф от 300 до 400 манатов (180-240 долларов).

Кроме того, продолжил он, согласно решению суда, по окончанию срока ареста Нурузаде должен быть направлен на принудительное наркологическое лечение. Однако в решении суда не прописано в каком учреждении он должен лечиться, заметил Мехтиев.

Вместе с тем, по его словам, из срока ареста были вычтены двое суток, которые Нурузаде уже провел под стражей. "На самом деле Нурузаде уже третьи сутки находится под стражей. Он был задержан ближе к вечеру 26 октября. А решение суда было принято  в шесть часов вечера 29-го числа, то есть спустя трое суток", - сказал адвокат.

Нурузаде отверг обвинение, рассказал адвокат. "Нурузаде сказал, что он не употреблял наркотиков и заключение наркологической экспертизы сфальсифицировано.  Он сказал, что у него больное сердце и в таком состоянии никто не станет употреблять наркотики. Мы со своей стороны представили медицинскую справку о том, что после освобождения из тюрьмы в этом месяце он прошел процедуру стентирования в связи с закупоркой у него сердечных сосудов. Кстати, 30 октября он должен был пойти на повторное обследование. Мы просили суд учесть также то, что у Нурузаде две дочери, а его жена скончалась два года назад. Но суд не учел доводов защиты. Нурузаде сказал, что если апелляционный суд не отметит это решение, то он начнет голодовку, потому что не может смириться с несправедливым наказанием. Нурузаде сказал, что его преследуют за религиозные убеждения", - сказал адвокат.

Сотрудник Наримановского суда подтвердил информацию об аресте активиста. Представители МВД оказались недоступны для комментариев.

Не исключено, что Нурузаде подвергся новому преследованию за репост в Facebook* стихотворения религиозного поэта Эльвина Мурватоглу (Мурадова), сказал ранее корреспонденту "Кавказского узла" один из активистов, проводящий мониторинг дел верующих.

"В этом стихотворении молодой поэт воспевает любовь к исламской религии, протест против деспотии ценою лишений, и вознаграждением за это станет благоденствие после смерти, в потустороннем мире. Суть стихотворения также в том, что страдания верующих, оказавшихся в застенках за выражение религиозных убеждений, не напрасны. Поэт также воспевает "сопротивление Палестины". Эльвин Мурватоглу сам уже был осужден в 2020 году на два года и три месяца по делу о наркотиках после того, как написал песню об арестованном лидере "Мусульманского единства" Талехе Багирзаде. Он, как только вышел на свободу после полного отбытия срока, сразу уехал из Азербайджана. Видимо, из-за того что к Эльвину не дотянулись, задержали Ахсана. И заодно Ахсана наказывают за то, что после семи лет тюрьмы он "не перевоспитался", взялся, по их логике, "за старое", - сказал активист, попросивший не публиковать его имя.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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