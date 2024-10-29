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05:23, 29 октября 2024

Боец из Туапсинского района убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В специальной военной операции убит уроженец Туапсинского района Юрий Судоргин. С начала СВО власти официально назвали имена как минимум 581 убитого бойца из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 14 октября официально признаны убитыми в военной операции на Украине как минимум 580 бойцов из Краснодарского края.

В зоне проведения специальной военной операции убит житель Туапсинского района Юрий Судоргин, сообщил 29 октября в своем телеграм-канале глава района Сергей Бойко.

По его данным, Судоргин был водителем минометного взвода, гвардии рядовым. При каких обстоятельствах он был убит - не сообщается.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 581 бойца из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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Автор: "Кавказский узел"

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