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21:24, 14 октября 2024

Боец из Туапсинского района убит в военной операции

Самвел Овсепян. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Туапсинского района от 14.10.24, https://t.me/tuapseregionadm/13556

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Самвел Овсепян убит в боевых действиях, сообщила администрация Туапсинского района. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 580 бойцов из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 14 октября официально признаны убитыми в военной операции на Украине как минимум 579 бойцов из Краснодарского края.

Житель села Горского Самвел Овсепян убит в военной операции на Украине. Гвардии рядовой, он служил стрелком-снайпером мотострелкового полка, сообщила сегодня администрация Туапсинского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 580 бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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Автор: "Кавказский узел"

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