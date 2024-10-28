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21:43, 28 октября 2024

Волгоградские активисты подчеркнули важность памяти о репрессированных

Цветы у памятника жертвам политических репрессий в Волгограде. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Романом Мельниченко.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волгоградские активисты из соображений безопасности перенесли акцию "Возвращение имен" на более ранние даты и на протяжении двух дней зачитывали имена репрессированных.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2023 года  в Волгограде около десятка активистов на акции "Возвращение имен" зачитали имена жертв сталинских репрессий. Ежегодно имена репрессированных граждан СССР зачитывают у памятника жертвам политических репрессий, который расположен на Центральной набережной у музея панорамы "Сталинградская битва". Современному обществу следует осознать ошибки прошлого и остановить войны и преследование инакомыслящих, заявили участники акции.

Активисты Волгоградской областной ассоциации жертв политических репрессий восстановили имена 250 тысяч репрессированных земляков, процесс реабилитации был завершен лишь к 2016 году.

Об акции "Возвращение имен" в Волгограде "Кавказскому узлу" рассказали историк Андрей Кудинов, активистка Галина Тихенко и юрист Роман Мельниченко, принявшие в ней участие сегодня. 

Андрей Кудинов зачитал имена шести репрессированных родственников и друзей семьи. Он возложил цветы к памятнику. Его близкие наблюдали за акцией со стороны.

"В Волгограде оказывается основная акция прошла вчера. Я об этом только сегодня узнал. Пришел вот сегодня. Прочитал имена пострадавших от политических репрессий родственников. Все они были раскулачены во время коллективизации. Жили в Михайловском районе. Казаки. Трое из мужчин служили во время Гражданской войны в Красной армии. Один - у белогвардейцев, потом у Буденного в Польше. Но приняли советскую власть и до 1931 года жили с ней в ладах. Пока их не посчитали кулаками и не отправили в Сибирь. Судьба наших семей (по отцовской и материнской линиям) круто изменилась", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Андрей Кудинов.

Историк пояснил, что акции памяти "очень важны в культурной жизни страны". По его мнению, власти в последние три года "изменили акценты" — о политически репрессированных согражданах перестали говорить с "высоких трибун".

"Эта глава истории СССР не менее важна, чем главы о военных действиях и экономических свершениях. Это неотъемлемая часть нашей истории, которая не должна исчезать из учебников истории и вообще из нашей памяти. Так как забытые преступления могут повториться", - заявил историк.

Кудинов заметил, что не понимает, почему акцию перенесли с 30 октября на 29 октября, а в Волгограде вообще на 27 октября. Причину переноса корреспонденту назвала гражданская активистка, пенсионерка из Волжского Галина Тихенко. Она участвовала во вчерашней акции.

"Это сделали, чтобы ввести полицию в заблуждение. И, действительно, полицейских вчера не было. Нас никто не задерживал, нам не препятствовали в наших действиях, провокаций не было", - пояснила активистка.

Тихенко рассказала, что зачитала имена нескольких репрессированных. Никто из активистов не выставлял плакаты и не произносил публичных речей.

"Акция вчера длилась около полутора часов (с 15.00 мск). Участвовали семь человек. Мы прочитали имена репрессированных. Потом общались на разные, в том числе на политические темы. Никого из пришедших на акцию я не знаю. Люди для меня новые. Дети из Краснодара — большая делегация — осматривали военную технику у панорамы, но их педагоги так своих воспитанников к памятнику жертвам репрессий и не подвели. Не было у них желания об этой тяжкой странице истории детям рассказывать", - рассказала женщина.

Галина Тихенко рассказала, что ее отец и мать, как интернированные, работали на шахтах Караганды. Отца репрессировали, как бывшего военнопленного, работавшего в Западной Германии. Он был освобожден в 1948 году. Его жену освободили позже.

"Возложили к памятнику цветы, зажгли свечи", - рассказала Галина Тихенко.

В акции памяти участвовал и Роман Мельниченко. Он зачитал имена репрессированных украинцев - Панкратия Григорьевича Олифиренко, Алексея Карповича Ситничука и Ивана Владимировича Якимчука, которых репрессировали в 1930-х годах, как врагов народа. При этом Мельниченко пояснил, что в его роду не было репрессированных родственников. Дедушка "был чекистом".

По его словам, в настоящее время "даже возложение цветов и чтение имён политически репрессированных может повлечь за собой кару". "Такой поминальный жест, как чтение имён вслух, сегодня стал поступком. Готовясь к нему, я предупредил всех тех, кто в ближайшие дни ждал меня на лекциях, семинарских занятиях, конференциях, о том, что могу не прийти, отключил газ и воду в квартире, как будто отправлялся в дальний путь", - сказал корреспонденту Роман Мельниченко.

Участие в акции, по словам Романа, было очень важно для него, так как подобный жест символизирует для самого Мельниченко акт несогласия с политической ситуацией.

Напомним, с 1991 года 30 октября отмечается в России как День памяти жертв политических репрессий. В 2021 году, в частности, жители и гости Сочи в этот день возложили цветы к памятнику жертв репрессий. Эпоху 1930-х годов в СССР можно сравнить с современностью, когда за политические взгляды люди оказываются в тюрьме, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" сочинцы.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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