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11:10, 25 октября 2024

Контрактник из Волгоградской области убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военнослужащий Владимир Сухов убит в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 963 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 24 октября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 962 бойцов из Волгоградской области.

В городе Новоаннинский 24 октября прошли похороны 21-летнего Владимира Сухова, погибшего в военной операции на Украине, сообщает V102.RU со ссылкой на районную газету «Авангард».

Сухов учился в Новоаннинском сельскохозяйственном колледже на ветеринара, в мае 2023 года он заключил контракт с Минобороны и отправился в зону военной операции, где служил в должности стрелка. Он был убит 14 октября, пишет агентство.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 963 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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