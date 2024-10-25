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10:25, 25 октября 2024

Уголовное дело Ильяса Якубова прекращено

Ильяс Якубов. Фото: пресс-служба Чертановского суда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи прекратили уголовное преследование спортсмена из Чечни Ильяса Якубова, который в СИЗО заключил контракт с Минобороны и отправился в зону военной операции.

Как писал "Кавказский узел", боец ММА из Чечни Ильяс Якубов был задержан в Москве в октябре 2023 года и арестован по обвинению в публичном оправдании терроризма из-за видеоролика с закадровой речью Шамиля Басаева. Спортсмен заявил, что в деле нет доказательств его причастности к преступлению, а следствие намеренно затягивается.

Адвокат заявлял, что защита будет добиваться условного лишения свободы Якубова. 30 августа стало известно, что Ильяс Якубов включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Боец ММА Ильяс Якубов отправился из СИЗО в зону военной операции, сообщил источник в правоохранительных органах. "Якубова забрали на СВО, уголовное дело в его отношении было прекращено", - приводит сегодня его слова РИА Новости.

Ранее Якубов добился переквалификации обвинения на "возбуждение ненависти либо вражды", чтобы иметь возможность заключить контракт с Минобороны, так как "террористическая" статья не позволяла ему это сделать.

По данным источника, Якубов "горел желанием" отправиться на военную операцию, поэтому "следствие пошло ему навстречу", пишет агентство.

У арестованных, за исключением фигурантов дел о госизмене терроризме, экстремизме и фейках про армию, есть возможность подписать контракт с Минобороны и оказаться в зоне военной операции, а их уголовное преследование сразу прекращается, рассказали ранее "Кавказскому узлу" правозащитники.

По их словам, это уже привело к созданию "конвейера безнаказанности". "Можно совершить преступление, подписать контакт с Минобороны, отбыть какое-то время в зоне СВО, вернуться - и по новой", - сказал, в частности, Максим Ведаправ.

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Автор: "Кавказский узел"

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