Денис Мурыга признан политзаключенным

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правозащитники признали политическим заключенным украинского военного Дениса Мурыгу, которого суд в Ростове-на-Дону приговорил к 16 годам колонии.

Как писал "Кавказский узел", в июне суд в Ростове-на-Дону признал Дениса Мурыгу виновным в участии в незаконном вооруженном формировании и приговорил к 16 годам лишения свободы. По версии следствия, Мурыга служил замкомандира подразделения украинского батальона "Айдар"*.

Денис Мурыга был задержан, по данным источников, на границе с Украиной в Ростовской области и обвинен в участии в незаконном вооруженном формировании. 13 октября 2022 года стало известно, что дело Мурыги поступило в Южный окружной военный суд. 9 ноября в суде Мурыга признал вину в участии в незаконном вооруженном формировании.

Правозащитники признали Мурыгу политическим заключенным.

"Уголовное дело Мурыги нарушает его право на справедливое судебное разбирательство и противоречит положениям Женевских конвенций об обращении с военнопленными и гражданским населением во время войны. Мы требуем немедленно освободить Дениса Мурыгу и прекратить его уголовное преследование", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте проекта "Поддержка политзаключенных. Мемориал".

Там также указано, что главное доказательство вины Мурыги – "признательные" показания, которые он "дал под давлением силовиков без оформления процессуального статуса и помощи адвоката".

Правозащитники указали на то, что международное право запрещает преследовать людей за прохождение службы в воинском формировании.

"Уголовное преследование возможно только при обвинении в совершении конкретных преступлений, а их Мурыге не вменяют", - сказано в заявлении.

Напомним, дело Мурыги расследовалось по статье об участии в незаконном вооруженном формировании, хотя батальон "Айдар"* вошел в структуру сухопутных войск вооруженных сил Украины. Мурыга подозревается по этой статье УК РФ в связи с его службой в батальоне в период, когда "Айдар"* еще не был частью украинской армии, разъяснили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* признан экстремистской организацией, запрещен в России по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.