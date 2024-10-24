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10:44, 24 октября 2024

Денис Мурыга признан политзаключенным

Денис Мурыга. Фото: https://memopzk.org/figurant/muryga-denis-vladimirovich/ признан инагентом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правозащитники признали политическим заключенным украинского военного Дениса Мурыгу, которого суд в Ростове-на-Дону приговорил к 16 годам колонии.

Как писал "Кавказский узел", в июне суд в Ростове-на-Дону признал Дениса Мурыгу виновным в участии в незаконном вооруженном формировании и приговорил к 16 годам лишения свободы. По версии следствия, Мурыга служил замкомандира подразделения украинского батальона "Айдар"*.

Денис Мурыга был задержан, по данным источников, на границе с Украиной в Ростовской области и обвинен в участии в незаконном вооруженном формировании. 13 октября 2022 года стало известно, что дело Мурыги поступило в Южный окружной военный суд. 9 ноября в суде Мурыга признал вину в участии в незаконном вооруженном формировании.

Правозащитники признали Мурыгу политическим заключенным.

"Уголовное дело Мурыги нарушает его право на справедливое судебное разбирательство и противоречит положениям Женевских конвенций об обращении с военнопленными и гражданским населением во время войны. Мы требуем немедленно освободить Дениса Мурыгу и прекратить его уголовное преследование", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте проекта "Поддержка политзаключенных. Мемориал".

Там также указано, что главное доказательство вины Мурыги – "признательные" показания, которые он "дал под давлением силовиков без оформления процессуального статуса и помощи адвоката".

Правозащитники указали на то, что международное право запрещает преследовать людей за прохождение службы в воинском формировании.

"Уголовное преследование возможно только при обвинении в совершении конкретных преступлений, а их Мурыге не вменяют", - сказано в заявлении.

Напомним, дело Мурыги расследовалось по статье об участии в незаконном вооруженном формировании, хотя батальон "Айдар"* вошел в структуру сухопутных войск вооруженных сил Украины. Мурыга подозревается по этой статье УК РФ в связи с его службой в батальоне в период, когда "Айдар"* еще не был частью украинской армии, разъяснили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

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Автор: "Кавказский узел"

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