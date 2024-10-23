RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:50, 23 октября 2024

Приговор книгоиздателю Эжаеву оставлен в силе вопреки доводам защиты

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кассационная инстанция оставила в силе приговор книгоиздателю из Чечни Асламбеку Эжаеву, осужденному на 17 лет лишения свободы по обвинению в финансировании терроризма. Аргументы защиты и самого издателя о признаках фабрикации дела суд счел неубедительными.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2023 года апелляционный военный суд в подмосковной Власихе внес незначительные изменения в приговор Асламбеку Эжаеву, но оставил в силе наказание в 17 лет лишения свободы.

3 февраля 2023 года военный суд в Москве приговорил к 17 годам колонии Асламбека Эжаева, признав его виновным в финансировании запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". 60-летний Эжаев, не признавший вину, заявил, что подобный приговор станет для него пожизненным.

Сегодня коллегия Верховного суда России рассмотрела кассационную жалобу на приговор Асламбеку Эжаеву и оставила приговор без изменений. Эжаев принял участие в заседании по видеосвязи. В зале заседаний присутствовали несколько земляков и родственников Эжаева, в том числе его сыновья, которые смогли пообщаться с отцом в перерыве заседания, передал корреспондент "Кавказского узла".

Адвокат Эжаева Ева Чаниева призвала суд отменить приговор как незаконный и прекратить уголовное дело, указав на "изначально обвинительный уклон" судебного разбирательства.

На суде обвинитель произвольно излагал обвинение, которого не было в обвинительном заключении

Судьям понадобилось только полчаса для составления приговора. "Я думаю,что текст был составлен вне суда. На суде обвинитель произвольно излагал обвинение, которого не было в обвинительном заключении. Кроме того, не было конкретизации обстоятельств тех деяний Эжаева, которые следствие посчитало преступными", - сказала Чаниева корреспонденту "Кавказского узла".

По её словам, обвинение строилось фактически только на денежных переводах, которые люди, названные следствием сообщниками Эжаева, переводили ему, и на предположении о том, что Эжаев возил в Турцию наличные деньги, которые шли на финансирование ИГ*. "В Турции Эжаев передавал деньги "неустановленному лицу" для передачи в Сирию будто бы в целях финансирования ИГИЛ*", - процитировала обвинителей Чаниева.

Вскрытый конверт позволял вносить любые изменения в дело

В подтверждение своего вывода следствие представило 13 засекреченных свидетелей, выступавших под псевдонимами. К ним у защиты есть особые претензии. "Все свидетели под псевдонимом дают ложные свидетельства. Их ответы не соответствуют тому, что они дали на предварительном следствии. Помимо этого, в ходе ознакомления с томами судебного дела оказалось, что конверт засекреченного свидетеля под ником Максим оказался вскрытым. Это ставит под вопрос достоверность информации об этом свидетеле и вообще само существования этого свидетеля. Также это ставит вопрос о других свидетелях под псевдонимом. Потому что вскрытый конверт позволял вносить любые изменения в дело", - пояснила Ева Чаниева.

Она полагает показания засекреченных свидетелей недопустимым доказательством. "Весь приговор де-факто составлен на основе слов этих секретных свидетелей", - сказала Чаниева .

Адвокат также указала, что в деле, переданном в суд, отсутствовали доказательства невиновности Эжаева, в том числе свидетельские показания, данные оперативной прослушки и прочее. Этому факту удивился и сам Эжаев. "В моем деле, кроме засекреченных свидетелей, нет никаких результатов оперативной деятельности - прослушки разговоров и так далее", - сказал он суду.

Следователи и судьи всё подводят к обвинительному приговору. У них или нет профессионализма, или нет совести

Подсудимый полностью поддержал доводы защиты и при этом добавил эмоциональности в ход процесса. "У судьи должны быть такие понятия, как честь, справедливость служения. Я думаю, эти идеалы вам не чужды. Если нет, то, когда судей будут спрашивать: "Почему вы судили не по справедливости?", то они не могут сказать: нам так велела ФСБ. ФСБ скажет: нет, мы только предлагали им вынести такое решение. Следователи и судьи всё подводят к обвинительному приговору. У них или нет профессионализма, или нет совести", - сказал Эжаев.

Он отметил, что ничего, кроме книг и гаджетов, компьютера у него не было изъято. "Причем компьютер и другая техника как вещдоки не были в деле. И судьба их неизвестна", - сказал Эжаев.

Прокурор на все доводы защиты и осуждённого ответил ссылками на законность и обоснованность приговора. Суд не снял доводам защиты и Эжаева.

В перерыве заседания Асламбек Эжаев кратко рассказал корреспонденту "Кавказского узла" об условиях своего содержания. "Здоровье нормальное. Болезни те же, что были на свободе. Лекарство передали. Письма поддержки сейчас не приходят. Политзаключённым приходят а мне, увы, нет", - сказал он.

Адвокат Ева Чаниева уточнила, что Эжаев четыре года из 17 по приговору должен провести в тюрьме. "Сейчас он находится во Владимирском централе. Конечно, есть сложности, в том числе с передачей лекарств", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла", отметив, что защита подаст жалобу в надзорную инстанцию - президиум Верховного суда.

Асламбек Эжаев – основатель издательского дома "Умма". При проведении экспертизы книг издательства "Умма", в частности, сборника "Сахих аль-Бухари"**, экстремистские высказывания были обнаружены не только в сносках и примечаниях, но и в высказываниях пророка Мухаммада, указал ранее адвокат Эжаева. В федеральный список экстремистских материалов внесено конкретное издание "Сахих аль-Бухари"**, а не сам сборник, при этом в России есть и другой перевод сборника, указал муфтият Дагестана.

Иски, по которым литературу вносят в список экстремистских материалов, направлены против конкретного произведения, изданного конкретным издательством, сказал корреспонденту "Кавказского узла" профессор, доктор юридических наук Леонид Сюкияйнен.

«Когда что-то исключается из списка экстремистских материалов (что на самом деле происходит очень редко), то это касается конкретного издания, с определённым годом выпуска и другими исходящими реквизитами. Перевод может выполнен Владимиром Ниршей в обоих случаях, но при этом одно издание останется в списке экстремистских, а другое не будет в списке", - рассказал он.

Один и тот же текст один эксперт может признать экстремистским, а другой нет

К тому же, по словам профессора, решения о запрете или об отмене запрета принимаются разными судами, которые обращаются к разным экспертам. «Например, в одну неделю один районный суд может включить какое-то произведение в список экстремистских материалов, а другой исключить. Каждый суд обращается к своим экспертам. Меня давно уже не приглашают в качестве эксперта. Я чаще всего отказывался признать какой-то перевод или издание экстремистским. У меня есть свой критерий для этого. Но единого набора критериев, утверждённого централизованным образом, не существует. Поэтому один и тот же текст один эксперт может признать экстремистским, а другой нет. При этом, в судах знают, какой эксперт какое решение может потенциально вынести. Некий «Петров» признает экстремистским, а «Иванов» нет", - пояснил Сюкияйнен.

Он считает Ниршу переводчиком высокой квалификации. "Владимир Михайлович Нирша является едва ли не лучшим переводчиком с арабского языка исламской литературы. А помимо этого, издаётся множество литературы с отвратительным русским языком. К Нирше претензий нет как к переводчику. Но ведь как бывает: в издании есть предисловие, замечания, комментарии, и вот, может быть, в них эксперт усмотрел 3 слова, которые он посчитал экстремизмом. И из-за этого запрещают всё издание", отметил Сюкияйнен.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp*** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* запрещенная в России судом террористическая организация.

** сборник признан экстремистским и внесен в федеральный список запрещенных к распространению материалов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
10:54, 23 октября 2024
Сотрудники ветцентра в Кабардино-Балкарии добились выплаты зарплат
06:56, 23 октября 2024
Военнослужащий из Камышина убит на Украине
03:59, 23 октября 2024
Четыре беспилотника сбиты над Ростовской областью
19:53, 22 октября 2024
Два жителя Волгоградской области лишены гражданства за уклонение от воинского учета
15:27, 22 октября 2024
Военнослужащий из Дагестана убит на Украине
13:51, 22 октября 2024
Блогер из Башкортостана осужден за видео о монументе "Родина-мать зовет!"
Все события дня
Новости
23 октября 2024, 14:09
Избиратели в Марнеули сообщили о применении админресурса "Грузинской мечтой"
23 октября 2024, 13:40
У Фамиля Халилова отнялись ноги в СИЗО
Губад Ибадоглу. Фото: VOA https://ru.wikipedia.org/
23 октября 2024, 13:01
Представители Европарламента призвали власти Азербайджана освободить политзаключенных
Шалва Папуашвили. Фото: парламент Грузии
23 октября 2024, 12:25
Спикер парламента Грузии обвинил оппозицию в подготовке переворота
Обвиненный в организации покушения на бывшего вице-премьера Ингушетии Шерипа Алихаджиева. 22 октября 2024 г. Скриншот видео СК РФ
23 октября 2024, 11:38
Уроженец Чечни обвинен в организации покушения на Алихаджиева
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:14, 17 октября 2024
BERG...man Tbilisi
40
Кремль отреагировал на угрозы кровной мести, посоветовав обратиться в полицию
Фото
08:12, 13 октября 2024
BERG...man Tbilisi
70
Победа Бетербиева - подарок всему чеченскому народу: Рамзан Кадыров
Фото
10:38, 11 октября 2024
BERG...man Tbilisi
32
Кто пытался и пытается "качнуть" C. Кавказ изнутри и снаружи? Кадыров, Ингушетия: причина и следствие
Все блоги
Справочник
Театральный центр на Дубровке. Москва, октябрь 2002 г. Фото: официальный сайт партии "Единая Россия" http://er.ru/news/64182/ Террористический акт на Дубровке (23-26 октября 2002 года)

Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Блогеры
Фото
14:03, 23 октября 2024
BERG...man Tbilisi
4
Прогноз Алаудинова по СВО на ноябрь: увидим очень серьезный результат
Фото
15:20, 19 октября 2024
BERG...man Tbilisi
47
Бетербиев о мастере спорта Кадырове
Фото
09:14, 17 октября 2024
BERG...man Tbilisi
40
Кремль отреагировал на угрозы кровной мести, посоветовав обратиться в полицию
Фото
08:12, 13 октября 2024
BERG...man Tbilisi
70
Победа Бетербиева - подарок всему чеченскому народу: Рамзан Кадыров
Фото
10:38, 11 октября 2024
BERG...man Tbilisi
32
Кто пытался и пытается "качнуть" C. Кавказ изнутри и снаружи? Кадыров, Ингушетия: причина и следствие
Аналитика
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
Темы дня
Шалва Папуашвили. Фото: парламент Грузии
23 октября 2024, 12:25
Спикер парламента Грузии обвинил оппозицию в подготовке переворота

Азиз Оруджев. Фото: www.zdg.md https://www.zdg.md/ru/?p=16406
22 октября 2024, 21:39
Супруга Азиза Оруджева потребовала обеспечить ему срочное лечение

Полиция Армении. Фото: https://armedia.am/rus/news/59861/policiya-armenii-priziyvaet-zhurnalistov-nakhodyashchikhsya-na-meste-provedeniya-sobraniya-soblyudat-razumnuyu-distanciyu-novoe-zayavlenie.html
22 октября 2024, 17:08
Армянские юристы сочли риск преследования одним из препятствий экстрадиции россиян

Рауф Арашуков. Фото пресс-службы Совета Федерации
22 октября 2024, 13:11
Рауф Арашуков обвинен в даче крупной взятки сотрудникам колонии

Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Показать больше