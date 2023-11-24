Суд незначительно изменил приговор книгоиздателю Эжаеву

24 ноября 2023, 09:32

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Апелляционная инстанция внесла незначительные изменения в приговор книгоиздателю из Чечни Асламбеку Эжаеву, указав на существенные нарушения, но оставила в силе наказание в 17 лет лишения свободы по обвинению в финансировании терроризма.

Как писал "Кавказский узел", 13 ноября апелляционный военный суд в подмосковной Власихе начал рассматривать жалобу на приговор книгоиздателю из Чечни Асламбеку Эжаеву. Защита указала на многочисленные нарушения при рассмотрении дела в суде первой инстанции.

3 февраля военный суд в Москве приговорил к 17 годам колонии Асламбека Эжаева, признав его виновным в финансировании запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". 60-летний Эжаев, не признавший вину, заявил, что подобный приговор станет для него пожизненным. Заседания суда, на которых допрашивались засекреченные свидетели, проходили без публики, из 15 свидетелей 12 были анонимными.

23 ноября суд огласил вводную и резолютивную части апелляционного определения по делу Асламбека Эжаева. Практически приговор оставлен без изменения, но из вмененных Эжаеву в качестве финансирования террористов 43 235 011,08 рубля исключены 22 копейки.

Также из описательно-мотивировочной части приговора были исключены ссылки на показания свидетеля Бегиева. Защита заявляла, что этих показаний физически не существует, однако основанная на этих показаниях сумма в десять миллионов рублей, по мнению следствия и суда, направленных на финансирование терроризма, осталась в приговоре, сообщил 23 ноября в своем телеграм-канале правозащитный проект "За права человека".

Суд также постановил исключить из четвертого абзаца резолютивной части приговора указание на то, что наказание Эжаеву предстоит отбывать в колонии строгого режима. Однако пятый абзац резолютивной части приговора при этом остался без изменений: "Отбывание части наказания в виде лишения свободы назначить Эжаеву А.К. в тюрьме на срок 4 (четыре) года. Отбывание оставшейся части назначенного осужденному наказания на срок 13 (тринадцать) лет определить в исправительной колонии строгого режима", говорится в публикации.

Согласно карточке дела на сайте суда, заседание состоялось 23 ноября. "Обвинительный приговор изменен", - говорится в графе "Результат". Основанием указано "существенное нарушение уголовно-процессуального закона". Текст апелляционного определения, по состоянию на 09.30 мск, в карточке дела не опубликован.

Асламбек Эжаев родился 1 января 1963 года в горном селе Шатой бывшей Чечено-Ингушской АССР. В книгоиздательском бизнесе он начал работать в 1989 году, указано в его биографии на сайте Исламской энциклопедии.

Напомним, Асламбек Эжаев – основатель издательского дома "Умма". В апреле 2021 года в его квартире в Москве были проведены обыски, после чего издателя задержали. По версии следствия, Эжаев для финансирования террористического сообщества собрал и перевел со своих счетов деньги.

Уголовное преследование книгоиздателя связано с его профессиональной деятельностью, заявили представители исламского сообщества России. Причастность Эжаева к пропаганде радикального ислама вызывает сомнение, отметили религиоведы.

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