Дело о незаконной миграции возбуждено после рейда на рынке Нальчика

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Силовики во время рейда на рынке в Нальчике обнаружили у двух граждан Узбекистана поддельные документы, легализующие их пребывание в России. Выяснилось, что мигранты приобрели их у соотечественника. Все трое обвинены в организации незаконной миграции и подделке документов.

Как писал "Кавказский узел", силовики регулярно отчитываются о рейдах по поиску нелегальных мигрантов. Антимигрантские рейды проводятся с целью выявить получивших гражданство России мигрантов, которые не стоят на воинском учете, и отправить их служить по призыву или уговорить заключить контракт, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Рейды связаны с заявлениями председателя Следкома Александра Бастрыкина о том, что увеличилась преступность среди мигрантов, считают их оппоненты.

Трое граждан Узбекистана, проживающих в Кабардино-Балкарии, обвинены в организации незаконной миграции и приобретении поддельных документов, пишет 22 октября "Интерфакс" со ссылкой на следственное управление Следкома России по республике.

По данным ведомства, во время контрольных мероприятий на рынке в Нальчике у двух иностранных граждан были обнаружены поддельные чеки-ордера об уплате государственной пошлины на продление патента и срока пребывания на территории Российской Федерации. Иностранцы признались, что приобрели чеки у соотечественника.

Возбуждены три уголовных дела в отношении граждан Узбекистана, они подозреваются в совершении преступлений по пункту "а" части 2 статьи 322.1 (организация незаконной миграции) и части 3 статьи 327 (приобретение заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, ведомство сообщило о том, что в ходе рейда силовики задержали иностранца, которые уклонялся от исполнения ранее вынесенного ему административного наказания в виде выдворения за пределы Российской Федерации. Он помещен в центр временного содержания иностранных граждан республиканского МВД. Решается вопрос о принудительном выдворении.

Власти России развернули в регионах юга России агитационную кампанию, предлагая мигрантам из Средней Азии, а также тем, кто недавно получил российское гражданство, выплаты за отправку в зону СВО, в противном же случае этим людям угрожают наказанием. В этой кампании активно задействованы силовики, которые периодически проводят рейды на предмет нарушения миграционного законодательства, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Некоторые предпринимаемые меры по ужесточению миграционной политики вызывают разочарование, проблему мигрантов не решить массовыми выдворениями, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он призвал "оставить средневековые подходы и заняться точечным решением вопроса".

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