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01:24, 23 октября 2024

Дошло до суда дело замминистра здравоохранения Дагестана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу против бывшего заместителя министра здравоохранения Дагестана Мазая Рамазанова, которому вменяют получение взяток. Дело направлено в суд.

Как писал "Кавказский узел", 23 октября 2023 года суд отправил под арест бывшего замминистра здравоохранения Дагестана Мазая Рамазанова, обвиненного во взяточничестве. По версии следствия, с января 2019 года по декабрь 2021 года чиновник получал взятки от поставщика медоборудования в больницы Дагестана. Рамазанов также обвиняется в получении от коммерческой организации 400 тысяч рублей за помощь в заключении с министерством контракта на поставки питания, об этом стало известно в июне текущего года.

Прокуратура Республики Дагестан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения республики Мазая Рамазанова, пишет 22 октября ведомство в своем телеграм-канале.

Бывший чиновник обвиняется в совершении преступления по пункту "в" части 5 и части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). По версии следствия, в 2019 году он в течение почти трех лет получал взятки от знакомой предпринимательницы за помощь в заключении контрактов на поставку медоборудования, получив при этом более 75 миллионов рублей. Кроме того, в 2020 году он получил взятку в 400 тысяч рублей за покровительство при заключении договоров на поставку питания.

Уголовное дело направлено на рассмотрение по существу в Кировский районный суд Махачкалы.

Многочисленные проблемы в медицинской сфере Дагестана, в частности, проблема нехватки оборудования, сохраняются на протяжении многих лет. Организация "Монитор пациента" еще в 2018 году выпустила документальный фильм о коррупции в сфере здравоохранения республики. В мае 2023 года власти Дагестана признали, что медучреждения республики и качество их услуг не отвечают современным требованиям.

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Автор: "Кавказский узел"

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