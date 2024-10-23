Дошло до суда дело замминистра здравоохранения Дагестана

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Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу против бывшего заместителя министра здравоохранения Дагестана Мазая Рамазанова, которому вменяют получение взяток. Дело направлено в суд.

Как писал "Кавказский узел", 23 октября 2023 года суд отправил под арест бывшего замминистра здравоохранения Дагестана Мазая Рамазанова, обвиненного во взяточничестве. По версии следствия, с января 2019 года по декабрь 2021 года чиновник получал взятки от поставщика медоборудования в больницы Дагестана. Рамазанов также обвиняется в получении от коммерческой организации 400 тысяч рублей за помощь в заключении с министерством контракта на поставки питания, об этом стало известно в июне текущего года.

Прокуратура Республики Дагестан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения республики Мазая Рамазанова, пишет 22 октября ведомство в своем телеграм-канале.

Бывший чиновник обвиняется в совершении преступления по пункту "в" части 5 и части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). По версии следствия, в 2019 году он в течение почти трех лет получал взятки от знакомой предпринимательницы за помощь в заключении контрактов на поставку медоборудования, получив при этом более 75 миллионов рублей. Кроме того, в 2020 году он получил взятку в 400 тысяч рублей за покровительство при заключении договоров на поставку питания.

Уголовное дело направлено на рассмотрение по существу в Кировский районный суд Махачкалы.

Многочисленные проблемы в медицинской сфере Дагестана, в частности, проблема нехватки оборудования, сохраняются на протяжении многих лет. Организация "Монитор пациента" еще в 2018 году выпустила документальный фильм о коррупции в сфере здравоохранения республики. В мае 2023 года власти Дагестана признали, что медучреждения республики и качество их услуг не отвечают современным требованиям.

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