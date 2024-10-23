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00:25, 23 октября 2024

Два бойца из Табасаранского района убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Марат Шахбанов и Азиз Алибеков убиты в боевых действиях, сообщила администрация Табасаранского района. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1073 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 22 октября власти сообщили о как минимум 1071 бойце из Дагестана, убитом в военной операции на Украине.

Лейтенант Марат Шахбанов из села Ругуж убит в военной операции, посмертно его родным передан орден Мужества, сообщила 22 октября администрация Табасаранского района.

7 сентября власти района сообщали об открытии мечети в селе Ерси, которую мать построила в память об умерших сыновьях, один из них, Азиз Алибеков, убит в военной операции на Украине, говорится в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1073 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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