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08:31, 22 октября 2024

Нальчане и баксанцы пожаловались на отсутствие отопления

Теплотрасса. Фото пресс-службы администрации Краснодара

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Нальчика и Баксана пожаловались в соцсети, что в их домах до сих пор нет отопления, хотя на улице уже холодная погода. Другие местные жители, комментируя их жалобы, отметили, что начало отопительного сезона в Баксане и Нальчике задерживается каждый год, также они раскритиковали чиновников за равнодушие к проблемам горожан.

Жалоба жителя Баксана на отсутствие отопления 20 октября опубликовал Instagram*-паблик goloskbr.

"В Баксане по улице Фрунзе нет до сих пор отопления, дети маленькие мерзнут. Звоним администрации, нам отвечают, что это частная организация [ответственна], звоните туда", – сказано в публикации.

Автор жалобы отметил, что на улице температура воздуха составляет около +8 градусов.

Этот пост в Instagram*-паблике goloskbr, на который подписаны около 170 тысяч пользователей, на 08.30 мск 22 октября набрал 100 отметок "нравится" и 22 комментария.

"На Шогенцукова то же самое", – отметила lenadudueva.

"На Гагарина то же самое", – заявила также saneta_5545.

"На Эльбрусской нет ни отопления, ни горячей воды", – указал asiakizov.

"На Стрелке то же самое. Отключили теплую воду и батареи холодные", – пожаловалась aminka___t.

"Пишите в Генпрокуратуру, от наших толку нет. А лучше обратитесь на телевидение и тогда забегают", – заявила lika1436.

"Раньше был ЖЭК, люди знали куда идти, что делать. А теперь что? Где глава Кабардино-Балкарии, когда будет порядок в республике? То летом воды нет, то зимой отопления нет", – посетовал пользователь tancho07.

В этом же паблике 20 октября также была опубликована жалоба жителя Нальчика на отсутствие отопления. "До сих пор нет отопления у нас на "Богданке" на Эльбрусской. Они друг на друга перекидывают проблему и все. А мы, жители, платим им за их услуги. Ни отопления, ни горячей воды нету", – написал он.

Этот пост на 08.20 мск 22 октября набрал 108 отметок "нравится" и 37 комментариев.

"На Крылова тоже нету отопления. Ужас какой-то", – отметила gyzyevaanzhela.

"Фурманова, 12В тоже нет отопления, имейте совесть", – написала 22margo88kemka.

"На Гагарина тоже нет отопления и воды горячей", – указал пользователь khks3665.

"Ногмова, 61 нет отопления", – отметил пользователь habibtimebraza.

"За то отчитались о полной готовности к отопительному сезону. На Щаденко нет тепла", – написала urceva_07.

На 08.20 мск на сайте администрации Баксана и на сайте администрации Нальчика нет комментариев относительно жалоб местных жителей на отсутствие отопления.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Нальчике температура воздуха составляет +10 градусов, переменная облачность, скорость ветра – 1 метр в секунду.

В Баксане температура воздуха составляет +11 градусов, также переменная облачность, штиль.

Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Автор: "Кавказский узел"

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