Даниил Водолагин этапирован в колонию

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Волгоградский студент Даниил Водолагин доставлен в колонию, где будет отбывать пятилетний срок за распространение фейков об армии.

Как писал "Кавказский узел", в 2023 году 21-летний студент Даниил Водолагин был обвинен в распространении фейков об армии по мотиву политической ненависти (часть 2 статьи 207.3 УК РФ) из-за пацифистских публикаций в соцсетях. 15 июля Советский райсуд Волгограда приговорил Водолагина к пяти годам лишения свободы, апелляционная инстанция оставила приговор в силе.

Даниил Водолагин - уроженец Дубовки, студент второго курса Волгоградского технического университета. По версии следователей, молодой человек публично распространил заведомо ложную информации об использовании вооруженных сил, действий, связанных с ними "добровольческих формирований и организаций", а также об исполнении государственными органами своих полномочий. Правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" признал Водолагина политзаключенным.

Осужденного по статье о распространении фейков об армии по мотивам идеологической, политической или иной вражды Даниила Водолагина этапировали в исправительную колонию №12 Волгоградской области, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на его адвоката.

Напомним, мать Водолагина в декабре 2023 года сообщила "Кавказскому узлу", что ее сын ранее дважды привлекался к административной ответственности за публикации в соцсетях запрещенной символики фашистской Германии и оскорблений в адрес некоего человека. Оба штрафа (1000 рублей и 15 тысяч рублей) он оплатил. "После этого следственные органы сыном не интересовались. Его арест для семьи стал полной неожиданностью", - рассказала женщина.

Статья 207.3 УК РФ была введена 4 марта 2022 года, после начала военной операции России на Украине. По этой статье был, в частности, осужден на 8,5 года колонии кубанский журналист Александр Ноздринов.

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