Власти Абхазии анонсировали закрытие границы в связи с выборами в Грузии

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В связи с парламентскими выборами в Грузии проход через пограничный пункт пропуска будет закрыт с 23 по 30 октября, объявили власти Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", избиратели, живущие за границей Грузии и зарегистрированные в Абхазии и Южной Осетии, могут проголосовать на парламентских выборах по своему фактическому адресу, постановил 5 октября Центризбирком Грузии.

На 26 октября намечено голосование на выборах депутатов парламента Грузии. В Центризбирком поступили списки 19 партий и объединений. Правящая партия "Грузинская мечта" представила список из 170 имен, рассчитывая получить на парламентских выборах "супербольшинство". Выборы будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

Президент Абхазии Аслан Бжания 18 октября провел заседание Совета безопасности, на котором рассматривалось предложение Службы госбезопасности о временной приостановке пропуска граждан на границе с Грузией с 23 по 30 октября, сообщила пресс-служба президента.

Предложение СГБ было связано "с возможными провокациями радикальных сил на период проведения парламентских выборов в Грузии 26 октября", говорится в публикации на сайте президента Абхазии.

Члены Совета безопасности одобрили предложение СГБ "о приостановлении пропуска на КПП Ингур". Переход через КПП в эти дни будет разрешен в виде исключения гражданам Абхазии и "лицам с видом на жительство, ранее на законных основаниях попавшим в Грузию" для возвращения в Абхазию.

"Глава государства поручил руководителям силовых структур усилить работу на период проведения парламентских выборов в Грузии", - отмечается в сообщении.

Напомним, Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, указано в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

"Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

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