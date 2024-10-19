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10:11, 19 октября 2024

Более 5100 бойцов с юга России признаны убитыми на Украине

Российские военнослужащие на Украине. Фото: Mil.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С начала спецоперации на Украине убито не менее 2442 военных из СКФО и 2659 бойцов из ЮФО, следует из данных властей и силовых структур. Больше всего убитых из этого числа пришлось на Дагестан.

Как информировал "Кавказский узел", на 12 октября представители властей и силовики официально признали убитыми в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине не менее 5049 военных из Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО). Наибольшее количество погибших военных пришлось на Дагестан.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Представители властей и силовики с начала СВО на Украине признали убитыми не менее 5101 бойца из регионов юга России и республик Северного Кавказа.

По официальным данным, на Украине убиты 2442 военных из СКФО. Наибольшее число убитых приходится на Дагестан – 1066. Подтверждена смерть 313 бойцов из Северной Осетии, 506 военных из Ставропольского края, 208 силовиков из Чечни (власти обнародовали имена 185 убитых, о гибели еще 23 бойцов глава республики Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен) , 176 бойцов из Кабардино-Балкарии ("Кавказскому узлу" известны имена 159 из них, о гибели еще 17 бойцов стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным погибших на Украине в 2022 году) , 91 – из Ингушетии и 82 – из Карачаево-Черкесии.

Официально признаны убитыми в ходе спецоперации 2659 военных из ЮФО. Согласно сообщениям властей и силовиков, во время проведения СВО на Украине убиты 956 силовиков из Волгоградской области, 582 военнослужащих из Ростовской области, 580 бойцов из Краснодарского края, 387 военных из Астраханской области, 60 военнослужащих из Адыгеи, а также 94 – из Калмыкии.

Напомним, первым из представителей властей о том, что в ходе СВО убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

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Автор: "Кавказский узел"

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