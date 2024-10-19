Суд отказал в переводе под домашний арест Захаровой, Набиеву и Кузовенко

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Успенский районный суд Краснодарского края отказался переводить под домашний арест пенсионеров Марину Захарову, Николая Набиева и Сергея Кузовенко, обвиняемых в создании незаконного вооруженного формирования.

Как информировал "Кавказский узел", Успенский райсуд Кубани на судебном заседании 9 октября продолжил изучать видеоролики силовиков, на которых запечатлены их беседы с пенсионерами Мариной Захаровой, Николем Набиевым и Сергеем Кузовенко, обвиняемых в создании незаконного вооруженного формирования.

15 октября Успенский районный суд отказал Марине Захаровой, Николаю Набиеву и Сергею Кузовенко в переводе на домашний арест. Следующее заседание суда назначено на 30 октября, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности источник в суде.

Захарова, Набиев и Кузовенко по-прежнему не получают медпомощь в СИЗО. В связи с тем, что у одного из пенсионеров нет легкого, второй передвигается только на костылях, а у третьей – Захаровой – болезнь почек, защита просила суд перевести их под домашний арест. Но суд отказал, сославшись на тяжесть статьи, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из адвокатов обвиняемых.

Напомним, Марина Захарова, Николай Набиев и Сергей Кузовенко обвинены в создании незаконного вооруженного формирования и хранении оружия. Пенсионеры вину не признают, заявляя, что пытались бороться с коррупцией в органах власти. По их мнению, полиция не защищает граждан, в связи с чем они решили приобрести и хранить оружие для самообороны. В их "дружину" были внедрены силовики, которые вели аудиозапись собраний, что и стало поводом для уголовного дела. Внедренные силовики уговорили одного из пенсионеров продать имеющийся у него неисправный пистолет, а затем сфальсифицировали уголовное дело, рассказали близкие обвиняемых.

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