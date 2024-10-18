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13:33, 18 октября 2024

Аналитики сочли смягчение приговора целью обращения Арашукова к Кадырову

Рауф Арашуков (слева) и Рамзан Кадыров. Коллаж "Кавказского узла". Скриншот видео Популярная политика https://www.youtube.com/watch?v=fcvlJKDv3Ic. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обращение пожизненно осужденного Рауфа Арашукова к Рамзану Кадырову вызвано стремлением получить поддержку и добиться смягчения приговора, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 16 октября в соцсети на странице Рауфа Арашукова, приговоренного к пожизненному сроку, были опубликованы извинения перед Рамзаном Кадыровым и обращенная к главе Чечни просьба о помощи.

27 декабря 2022 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова - бывшего советника гендиректора "Газпром межрегионгаз". Апелляционная инстанция оставила приговоры в силе. Рауф Арашуков был в дружеских отношениях с Рамзаном Кадыровым. Что еще известно о клане Арашуковых, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Арашуковых".

Извинения Рауфа Арашукова перед Рамзаном Кадыровым связаны с их ссорой, из-за которой началось преследование отца и сына Арашуковых, полагает журналист из Карачаево-Черкесии Ильяс Богатырев.

«Я слышал много историй, как Рауф обидел Кадырова, не сдержав данное ему обещание. Правда, я не знаю, о каком именно обещании идет речь. И вот после этого он вместе со своим отцом стал фигурантом уголовных дел и в итоге получил пожизненное наказание. То есть разоблачения пошли именно после этой ссоры между Рауфом и Кадыровым. Я всерьез не исследовал эту тему, но это похоже на правду, особенно сейчас, когда он просит у него прощения и говорит о признании своих ошибок», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению журналиста, Арашуков рассчитывает на помощь Кадырова в смягчении приговора. "Он, наверное, рассчитывает, что ему хотя бы дадут срок, не оставят в силе пожизненное заключение, изменят условия содержания. Он рассчитывает, что все это в силах Кадырова. Именно поэтому Рауф обращается к нему, приносит извинения и просит о помощи. Я сомневаюсь, что глава Чечни решит помочь ему. Но не исключаю такую возможность, потому что Рамзан Кадыров при желании сможет ему помочь. Весь вопрос в том, простит ли он и захочет ли помочь. Если да, то он сможет это сделать. Арашуков знает это, поэтому и связывает с ним свое будущее", - сказал Богатырев.

Причиной обращения Арашукова к Кадырову является его надежда на помощь главы Чечни, согласен политолог из Карачаево-Черкесии, попросивший не публиковать его имя.

«Арашуков находится в такой сложной ситуации, что готов на любые шаги ради изменения или появления малейшего шанса на изменение своего положения. Извинения Арашукова перед Кадыровым сделаны для того, чтобы он помог им. Честно говоря, пока не представляю, на какую именно помощь он рассчитывает, но, зная возможности и влияние главы Чечни, можно ожидать, что при желании он может что-то сделать», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, Арашуков рассчитывает на протекцию. «Глава Чечни может оказать финансовую помощь семье Арашуковых. Но не думаю, что это главное желание Арашукова в его обращении. Скорее всего, он хочет политической протекции и смягчения наказания», - отметил политолог.

Председатель общественного движения «Адыгэ Хасэ – Черкесский парламент» Рамазан Тлемешок не исключает, что Арашуков хочет получить поддержку Кадырова перед тем, как написать прошение о помиловании.

«Если Арашуков хочет что-то изменить, то он должен написать прошение о помиловании, смягчении приговора. Но имея поддержку такого влиятельного человека, как Рамзан Кадыров, шансы на позитивный результат повышаются. В этом смысле понятно, почему он публично обратился к нему и попросил помощи», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Тлемешок считает, что основная цель извинений – получить поддержку Кадырова. «Я не знаю, что между ними было и за что он извиняется перед главой Чечни. Но мне кажется, это уже и не столь важно. Для него сейчас главное - получить помощь Рамзана Кадырова в виде протекции», - пояснил он.

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Автор: Роман Кужев

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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