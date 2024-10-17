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23:30, 17 октября 2024

Следствие связало жителя Черкесска с обвинениями против Эжаева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дело жителя Черкесска Анзора Абрекова о финансировании терроризма направлено в суд. По версии следствия, он перевел свыше ста тысяч рублей террористической организации по указанию книгоиздателя Асламбека Эжаева.

Как писал "Кавказский узел", 13 ноября 2023 года апелляционный военный суд в подмосковной Власихе внес незначительные изменения в приговор книгоиздателю из Чечни Асламбеку Эжаеву, указав на существенные нарушения, но оставил в силе наказание в 17 лет лишения свободы по обвинению в финансировании терроризма.

3 февраля военный суд в Москве приговорил к 17 годам колонии Асламбека Эжаева, признав его виновным в финансировании запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". 60-летний Эжаев, не признавший вину, заявил, что подобный приговор станет для него пожизненным. Заседания суда, на которых допрашивались засекреченные свидетели, проходили без публики, из 15 свидетелей 12 были анонимными.

Житель Карачаево-Черкесии Анзор Абреков обвинен в  финансировании терроризма (часть 1 статьи  205.1 УК РФ), сообщил сегодня Следком России.

По версии  следствия, в июле 2017 года Абреков, находясь Черкесске, по указанию жителя Москвы Асламбека Эжаева перевел деньги рублей на указанную им банковскую карту. Следствие утверждает, что Абреков "был осведомлен" об участии  Эжаева "в финансировании международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации". "Имея прямой умысел на содействие террористической деятельности указанной организации путем её финансирования, Абреков перевел более 100 тысяч рублей на указанную Эжаевым банковскую карту", - указано в сообщении на сайте ведомства.

Уголовное дело в отношении Абрекова направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу, сообщило следствие.

Напомним, Асламбек Эжаев – основатель издательского дома "Умма". В апреле 2021 года в его квартире в Москве были проведены обыски, после чего издателя задержали. По версии следствия, Эжаев для финансирования террористического сообщества собрал и перевел со своих счетов деньги.

Уголовное преследование книгоиздателя связано с его профессиональной деятельностью, заявили представители исламского сообщества России. Причастность Эжаева к пропаганде радикального ислама вызывает сомнение, отметили религиоведы. 

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Автор: "Кавказский узел"

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