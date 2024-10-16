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23:58, 16 октября 2024

Боец из Волгоградской области убит в военной операции

Станислав Порошин. Скриншот фото из Telegram-канала главы Кумылженского района от 16.10.24, https://t.me/glavakum/1411.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Станислав Порошин убит в боевых действиях, сообщил глава Кумылженского района. С начала военной операции власти признали убитыми как минимум 956 военных из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 16 октября власти признали убитыми в военной операции как минимум 955 бойцов из Волгоградской области

16 октября в хуторе Краснянском похоронен участник специальной военной операции, 38-летний Станислав Порошин. В зону СВО он отправился по контракту, который подписал 21 ноября 2023 года. Военную службу проходил в  должности наводчика мотострелкового отделения стрелкового взвода. Убит 26 декабря 2023 года, сообщил глав Кумылженского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 956 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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