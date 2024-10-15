Федоренко добилась реакции начальника СИЗО на просьбу Харченко*

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Начальник СИЗО в Новороссийске объяснил ошибкой юриста изолятора отказ подписать доверенность блогера Вадима Харченко* адвокату Алексею Возбранному на его защиту, из-за которого блогер начал голодовку, сообщила лишенная права заниматься юридической деятельностью адвокат Наталья Федоренко. По ее словам, она намерена просить руководство изолятора временного содержания Геленджика, куда к заседанию суда этапирован Харченко*, предоставить ему жидкую пищу для безопасного выхода из голодовки.

Как писал "Кавказский узел", блогер Вадим Харченко* проводит голодовку с требованием обеспечить его защиту после того, как защищавшая его адвокат Наталья Федоренко была арестована, а затем лишена права заниматься юридической деятельностью. Отказ начальника СИЗО в Новороссийске подписать доверенность на предоставление интересов Харченко* другим адвокатом незаконен, заявила Федоренко.

1 октября адвокат из Геленджика Наталья Федоренко, которая защищает блогера Вадима Харченко*, была задержана на заседании суда в Новороссийске, где рассматривалось уголовное дело в ее отношении о нарушении неприкосновенности частной жизни судьи. Её поместили под стражу. 10 октября суд признал Федоренко виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни и запретил ей два года заниматься юридической деятельностью.

Сегодня начальник СИЗО № 3 Новороссийска Евгений Месерва принял Наталью Федоренко лично в своем кабинете и по ее словам, выразил сожаление случившимся недопониманием, а так же голодовкой ее подзащитного Вадима Харченко* из-за его отказа заверить доверенность.

"Проблем с приемом меня не возникло, хотя у начальника был и не приемный день, после моих пояснений что это срочно и важно, он сразу принял меня. Я ему объяснила, что его отказ в заверении доверенности Харченко* привел к его голодовке и ухудшению здоровья. Но голодает он вынуждено, так как у него нет иного выхода защитить свое право на профессиональную адвокатскую помощь. Я так же зачитала положение пункта 3 части 2 статьи 185 ГК РФ, где сказано, что "доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удостоверены начальником соответствующего места лишения свободы" приравниваются к нотариально заверенным.

Евгений Месерва со мной согласился и объяснил свой отказ тем, что ответы на заявления за него готовят его юристы и он в силу загрузки не может охватить все дела и доверяет своим подчиненным. Однако, в данном случае он вызвал свою юристку и объявил ей выговор в моем присутствии. Ситуация разрешилась быстро и бесконфликтно, за что что я благодарна начальнику СИЗО, потому что признать свою ошибку тоже надо иметь мужество. Это, к сожалению, не часто встречается в нашей адвокатской практике", - сказала Наталья Федоренко.

Она так же отметила, что заверить доверенность начальник СИЗО-3 Новороссийска пообещал ей к заседанию по делу Харченко*, которое намечено на 17 октября. Он так же сообщил ей, что сегодня Харченко* был отправлен этапом в Геленджик на суд.

Федоренко намерена встретиться с Харченко*, как только его доставят в ИВС Геленджика. Она отметила, что переживает за его состояние здоровья с учетом транспортировки в автозаке. Она намерена просить в ИВС предоставить ему жидкую пищу для безопасного выхода из голодовки

Федоренко добавила, что все заключенные находятся под присмотром конвойных и в случае усугубления ситуации медпомощь должна быть оказана. 17 октября, по ее словам, она намерена присутствовать на заседании Харченко и осуществлять его защиту совместно с Алексеем Возбранным.

Подзащитный Федоренко блогер Вадим Харченко* признан политзаключённым. 26 сентября суд закрыл его процесс после того, как о его судебных заседаниях начали писать СМИ.

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