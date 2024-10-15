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15:35, 15 октября 2024

Харченко* потребовал участия адвоката по соглашению в процессе

Вадим Харченко. Фото: YouTube-канал «Личное мнение»

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Блогер Вадим Харченко* проводит голодовку с требованием обеспечить его защиту после того как защищавшая его адвокат Наталья Федоренко  была арестована, а затем, по решению суда, лишена права заниматься юридической деятельностью. Отказ начальника СИЗО в Новороссийске подписать доверенность на предоставление интересов Харченко* другим адвокатом незаконен, заявила Федоренко.

Как писал "Кавказский узел", 1 октября адвокат из Геленджика Наталья Федоренко, которая защищает блогера Вадима Харченко*, была задержана на заседании суда в Новороссийске, где рассматривалось уголовное дело в ее отношении о нарушении неприкосновенности частной жизни судьи. Её поместили под стражу. 10 октября суд признал Федоренко виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни и запретил ей два года заниматься юридической деятельностью.

Неделю назад блогер Вадим Харченко* из-за лишения ареста его адвоката Натальи Федоренко объявил голодовку с требованием вернуть ее на свободу и снова ввести в его дело, сообщила сегодня адвокат Федоренко корреспонденту "Кавказского узла".

Начальник СИЗО-3 Новороссийска отказался заверить доверенность на ведение его дела в суде. Копия отказа начальника учреждения Е. Месерва от 11 октября имеется в распоряжении "Кавказского узла". В ней начальник утверждает, что СИЗО не имеют полномочий удостоверять доверенности. "Голодовка Харченко длится семь суток, с 8 октября. За это время он очень сильно похудел, кожа у него имеет желто-зеленый цвет и речь замедлена от голода", - рассказала Федоренко, которая 14 октября добилась с ним свидания.

По словам Натальи Федоренко, Вадим Харченко* рассказал ей, что ему стало известно о ее задержании, хотя подробностей он не знал. На заседаниях 2 и 7 октября он остался без адвоката, хотя и отказывался от участия в судебных процессах без Натальи Федоренко. "2 октября суд при участии адвоката по назначению продлил содержание под стражей Вадиму", - рассказала Наталья Федоренко. Ее подзащитный так же передал ей копию своего заявления, от где говорится что он вынужден начать голодовку из-за того что он остался без защитницы…и требует заверить доверенность".

Наталья Федоренко пояснила, что понимала что судья умышленно создает условия, чтобы арестовать ее. Поэтому она позаботилась о защите Харченко* и передала ему доверенность на ведение его дела ООО "Юг право" в лице директора Алексея Возбранного, который представлял и ее интересы по ее уголовному делу. Данную доверенность Харченко* должен был подписать и заверить у начальника СИЗО. Доверенность на ООО "Юг право" Харченко* подписал, но начальник СИЗО-3 заверить ее отказался, утверждая, что не имеет на это полномочий.

"Но его утверждения незаконны", - говорит Наталья Федоренко. Она процитировала пункт 3 части 2 статьи 185 Гражданского кодекса РФ. "К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются: <...> 3) доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удостоверены начальником соответствующего места лишения свободы", - напомнила она.

"Я намерена добиться встречи с ним и прочитать ему данную статью, если он ее не знает, а так же потребовать копию заявления моего подзащитного о коррупции в возглавляемом им учреждении", - рассказала она.

Так же Харченко* одновременно, пока Федоренко была под арестом, подал заявление о коррупции в следственном изоляторе, ответа на которое пока нет, сообщила адвокат. 

"На словах мне Вадим передал, что написал о неравных условиях для заключенных. Одним за мзду разрешается пользоваться сотовыми телефонами, получать лучшие камеры, оборудованные всем необходимым, а другим не позволено ничего. Вадим так же рассказал мне, что ему даже не переводят на его счет деньги и он лишен возможности что либо купить, не передают передачи. Его лишили адвоката, не заверяют доверенность и поэтому он пошел на такую крайнюю меру, как голодовка", - рассказала Федоренко.

Она пояснила, что будет сегодня и завтра добиваться приема у начальника СИЗО-3, так как 17 октября у Харченко* очередное судебное заседание и на нем должны присутствовать те, кто защищает его, а не обвинение за плату от государства. По ее словам, как только начальник СИЗО-3 Новороссийска заверит доверенность, то Харченко сразу же прекратит голодовку.

Подзащитный Федоренко блогер Вадим Харченко* признан политзаключённым. 26 сентября суд закрыл его процесс после того, как о его судебных заседаниях начали писать СМИ. 

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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