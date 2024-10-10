Адвокат Наталья Федоренко освобождена в зале новороссийского суда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Новороссийске признал адвоката блогера Вадима Харченко* Наталью Федоренко виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни и запретил ей два года заниматься юридической деятельностью, также приговорив к обязательным работам. Решение будет обжаловано, заявила защита.

Как писал "Кавказский узел", 1 октября адвокат Наталья Федоренко, защищающая блогера Вадима Харченко*, была задержана прямо на заседании мирового суда в Новороссийске, где рассматривается уголовное дело в ее отношении о нарушении неприкосновенности частной жизни судьи. Её поместили под стражу, хотя статья 137 УК РФ, по которой обвиняется Федоренко, не предусматривает такой меры пресечения, как заключение под стражу, отметил её адвокат. 2 октября защита обжаловала арест Федоренко, однако 4 октября апелляционный суд в Новороссийске оставил жалобу без удовлетворения, защита подала кассационные жалобы на ее арест.

Сегодня адвоката геленджикского блогера Вадима Харченко* Наталью Федоренко признали виновной нарушении неприкосновенности личной жизни (часть 1 статьи 137 УК РФ). Решение вынесено судьей судебного участка № 248 в Новороссийске. Суд назначил ей наказание в виде 300 часов обязательных работ и запрета на два года заниматься юридической деятельностью. Федоренко освободили из-под стражи в зале суда.

Приговор будет обжалован в апелляционной инстанции, сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Федоренко Алексей Возбранный.

Подзащитный Федоренко блогер Вадим Харченко* признан политзаключённым. 26 сентября суд закрыл его процесс после того, как о его судебных заседаниях начали писать СМИ.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включен в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.