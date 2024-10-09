Защита адвоката Федоренко обжаловала в кассации ее арест

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Адвокат из Геленджика Наталья Федоренко на момент ареста болела коронавирусом, что доказывается справкой, однако ее все равно поместили под стражу. Защитники Федоренко подали кассационные жалобы на арест, но отказались комментировать обвинение, сославшись на подписки о неразглашении.

Как писал "Кавказский узел", 1 октября адвокат Наталья Федоренко, защищающая блогера Вадима Харченко*, была задержана прямо на заседании мирового суда в Новороссийске, где рассматривается уголовное дело в отношении неё о нарушении неприкосновенности частной жизни судьи. Её поместили под стражу, хотя статья 137 УК РФ, по которой обвиняется Федоренко, не предусматривает такой меры пресечения, как заключение под стражу, отметил её адвокат. 2 октября защита обжаловала арест Федоренко, однако 4 октября апелляционный суд в Новороссийске оставил жалобу без удовлетворения.

Адвокат Наталья Федоренко находится в СИЗО-3 города Новороссийска, где также находится ее подзащитный, блогер Вадим Харченко*, рассказали 8 октября корреспонденту "Кавказского узла" защитники Татьяна Ермолина и Алексей Возбранный.

Они подали кассационные жалобы на арест Федоренко. Отвечать на вопросы по поводу обвинения адвокаты отказались. «Дело закрытое, судебное заседание тоже закрытое. Присутствовать на нем вы не можете. Все что нужно мы делаем с коллегами. Подали жалобы. Никаких комментариев по делу мы не даем и давать не будем. С нас взяты расписки о неразглашении», - сказала Татьяна Ермолина.

Алексей Возбранный отметил, что статья, по которой обвиняется Федоренко, не предусматривает заключение под стражу. По его словам, Федоренко «закрыли» не по этой статье, а за то, что она якобы скрывалась от следствия, в результате чего судом на нее был оформлен привод, после чего последовало заключение под стражу. «Статья 137 УК РФ предусматривает возможность заключения под стражу только в исключительных случаях, предусмотренных частью 1 статьи 108 УПК РФ», - сказал он.

Он перечислил четыре случая, при которых, при которых избирается мера пресечения в виде заключения под стражу: если подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места жительства на территории России; если его личность не установлена; если им нарушена ранее избранная мера пресечения; если он скрылся от органов предварительного расследования или от суда.

До своего ареста Наталья Федоренко рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее хотят "посадить любым путем". «Им нужно меня посадить любым путем, чтобы я не защищала Харченко* и остальных <...> К примеру, с меня была взята подписка о невыезде из Геленджика, как мера пресечения. Но в то же время суды мне назначали не в Геленджике, а в Новороссийске. Создавая условия нарушения подписки. В то же время не поехать на суд в Новороссийск я не могла, потому что тогда ко мне бы применили сразу арест за сокрытие от суда. Мне приходилось каждый раз сообщать следователю, что у меня суд и я вынуждена выезжать из одного города в другой на суд. Но вы помните ситуацию с Харченко, которого закрыли по беспределу «за нарушение ранее избранной меры пресечения» за то, что он якобы «отклонился от маршрута в Краснодаре по пути в Геленджик». Отклонение заключалось в том, что он по пути заехал в СКР Краснодара и оставил там жалобу на действия следователя из Геленджика. Кстати, следователь у нас с ним один и тот же и методы его работы одни и те же», - рассказала она.

Алексей Возбранный подтвердил, что Федоренко перед заседание суда и на самом заседании говорила о болезни и предоставляла справку. «Перед помещением в СИЗО проводится самостоятельная проверка состояния здоровья в таких случаях», - отметил он, но каковы были результаты этой проверки, он ответить не смог.

Геленджикские активисты рассказали корреспонденту "Кавказского узла" о своих переживаниях в связи с арестом Федоренко. «Разыскивала Наталью везде. Дозвонилась до Октябрьского районного суда в Новороссийске. Там мне сообщили, что у них еще будет рассматриваться какое-то дело Федоренко на следующей неделе. Какое именно дело - не уточнили. Точную дату не назвали. Мне там сказали, что у них «полетел сайт» и вся информационная система и все сейчас в стадии ремонта», - рассказала активистка Алена.

По ее словам, о деле Федоренко практически не пишут СМИ. "Я позвонила Наталье и предложила ей поддержку в суде. А именно я сказала ей, что могу собрать порядка 20 слушателей, которых она смело и профессионально защищала по делам о выборах, по отъему жилья… Мы можем приехать к ней на суд и поддержать своим присутствием. Наталья меня поблагодарила за это, но сказала, что у нее суд 1 октября, но она на него не сможет поехать, потому что очень себя плохо чувствует, так как у нее обнаружен ковид. Потом она сказала, что заседание может быть закрытым и нас никого не пустят… На следующий день я узнала, что Наталью задержали и поместили под стражу", - сообщила Алена.

По мнению активиста Игоря Огородникова, "все идет к тому, что не останется настоящих адвокатов". "Наталья Юрьевна - представитель вымирающей профессии в России", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Активисты также сообщили, что 19-летний сын Федоренко, ее мать и отчим волнуются за нее, так как ничего не знают о состоянии ее здоровья и условиях содержания.

Независимый от дела Федоренко адвокат Алексей Аванесян решил помочь коллеге и вступить в дело в качестве ее защитника. Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что сообщил Федоренко о своем намерении, но ответа пока не получил. "Я не являюсь защитником подозреваемой и не видел материалов дела. Однако преступление, которое инкриминируют адвокату (часть 1 статьи 137 УК РФ) отнесено законом к преступлениям небольшой тяжести, т.к. максимальное наказание за его совершение не превышает двух лет лишения свободы. Согласно ст. 108 УПК РФ заключать под стражу подозреваемых или обвиняемых в совершении таких преступлений можно лишь при наличие исключительных обстоятельств. Например, таких, как отсутствие постоянного места жительства, его личность не установлена или он нарушил ранее избранную меру пресечения. Насколько известно, в случае с адвокатом Федоренко таких фактов не установлено», - сказал Аванесян.

Он полагает, что защита обжалует в кассационном суде постановление об избрании меры пресечения в виде арест и добьется результатов, тем более, что Федоренко еще и была больна коронавирусом на момент помещения в СИЗО.

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