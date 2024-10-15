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20:33, 15 октября 2024

Боец со Ставрополья убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Артем Удовиченко убит в боевых действиях, сообщила администрация Новоалександровского округа. С начала военной операции на Украине власти официально признали убитыми как минимум 501 бойца из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 12 октября официально признаны убитыми в военной операции как минимум 500 бойцов со Ставрополья.

Артем Удовиченко убит в военной операции на Украине, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава Новоалександровского округа Эдуард Колтунов, отчитываясь о передаче матери бойца ордена Мужества. 

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 501 бойца из Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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