ЦИК Грузии исключил возможность повторного голосования

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Избиратели могут прийти на участки как с ID-картой, так и с бумажным паспортом, но возможность повторного голосования на парламентских выборах в Грузии исключена, так как при попытке проголосовать второй раз система верификации подаст громкое оповещение, сообщила представитель Центризбиркома.

Как писал "Кавказский узел", голосование на парламентских выборах в Грузии будет проводится посредством электронного голосования – аппаратами верификации избирателей и электронными аппаратами, считывающими голоса, на 2 262 избирательных участках. Правящая партия "Грузинская мечта" собирает данные у разных групп населения, в частности, у социально незащищенных, заявила представитель миссии наблюдателей "Мой голос" Лонда Толорая. Один из лидеров "Единого национального движения" Анна Цитлидзе обвинила в сборе документов руководство компании "ИнгурГЭС", а президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о сборе персональных данных в школах.

В случае, если у гражданина просрочено электронное удостоверение личности, ID-карта, он может принять участие в предстоящем голосовании и по национальному паспорту Грузии, пояснила пресс-секретарь Центризбиркома Грузии Натия Иоселиани. По ее словам, если гражданин придет на избирательный участок с национальным паспортом гражданина Грузии, регистратор внесет его данные в аппарат верификации вручную.



"Право участия в голосовании имеет гражданин Грузии, внесенный в единый список избирателей по месту регистрации, а также гражданин, имеющий действительное удостоверение личности или паспорт гражданина Грузии. В случае, если гражданин представит просроченное или утерявшее силу неэлектронное удостоверение личности, он не сможет принять участие в голосовании. Верификация избирателя осуществляется в электронном порядке. Электронное удостоверение личности проводят по считывающей полосе аппарата верификации, после чего в течение нескольких секунд на экране аппарата появятся данные избирателя, и регистратор проверяет соответствие удостоверения личности, самого избирателя с данными, появившимися на экране. После этого осуществляется маркировка, распечатывается квитанция с аппарата верификации, которую подписывает избиратель, что является свидетельством того, что он явился на избирательный участок и принял участие в голосовании", - привело ее слова "Интерпрессньюс".

Она отметила, что если оба документа и ID-карта, и национальный паспорт, являются действительными, то шанс двойной верификации равен нулю, так как аппарат при этом издает звук, который будет услышан всеми гражданами, находящимися на участке.



"Если гражданин в аппарате верификации провел ID-карту, при повторной попытке введения уникального личного номера гражданина вручную, аппарат издаст громкий звук, и на экране появится информация о том, что имеет место двойная верификация, и он не сможет перейти на следующий этап", - заявила пресс-спикер Центризбиркома.

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта, утратив поддержку части избирателей, прибегает к популистским лозунгам, а оппозиция пока не противопоставила ей четких программных планов, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Очередные парламентские выборы в Грузии, которые пройдут 26 октября, будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

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