Правозащитник указал на опасения махачкалинцев публично поддерживать Гаджиева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Махачкалы не забывают о журналисте Абдулмумине Гаджиеве и его уголовном преследовании, но к участникам пикетов в его защиту подходят лишь немногие, опасаясь публично выражать поддержку, указал правозащитник Джамбулат Гасанов.

Как сообщал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят акции в его поддержку. 7 октября, как и неделей ранее, такой пикет провел в центре Махачкалы заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов. 14 октября пикет провел правозащитник Джамбулат Гасанов.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове.

Дагестанский правозащитник Джамбулат Гасанов, который вышел сегодня на пикет в поддержку журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, сообщил, что ранее он уже был участником такого пикета. "Когда ещё не запретили в одном пикете участвовать под одним транспарантом нескольким людям, я то участвовал, подменяя товарищей. Но сейчас пикет может проводить только один человек", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам пикетчика, многие из прохожих были в курсе ситуации. "Проходили, например, женщины и переговаривались: это акция по журналисту "Черновика". То есть, не забывают. Но про Апелляционный суд никто конкретно не подходил, не спрашивал. Возможно, не все люди решаются подойти и обозначить как-то свою позицию", - считает он.

С родственниками Абубакара Ризванова связаться не удалось, но супруга Гаджиева Дана Сакиева с их слов подтвердила, что они смогли побывать на свидании с Ризвановым.

Супруга Кемала Тамбиева Лаура Курджиева сообщила, что в ходе апелляционного суда свидания уже не возможны.

"Дане выдавали разрешение на свидание с пометкой "до суда". Так что маловероятно, что уже нам дадут", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, пикеты в защиту Гаджиева проводятся регулярно с июня 2019 года, когда журналист был задержан. По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Апелляционная жалоба на приговор была подана еще в сентябре 2023 года. Слушания в Апелляционном военном суде в Подмосковье по делу Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова начались 11 октября. На первом заседании суд отказал в удовлетворении ходатайств защиты.

Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.