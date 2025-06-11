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13:58, 11 июня 2025

Боец из Ростовской области убит в ходе военной операции

Михаил Овчаров. Фото: https://t.me/chertkovo061/10027

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Михаил Овчаров убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине власти признали погибшими не менее 663 бойцов из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 29 мая официально сообщалось как минимум о 662 убитых в военной операции на Украине бойце из Ростовской области.

Уроженцу слободы Семено-Камышенская Михаилу Овчарову было 37 лет. После окончания техникума он служил в Вооруженных силах, участвовал в боевых действиях в Дагестане и Южной Осетии. После армии выбрал профессию водителя-дальнобойщика  В 2024 году Овчаров пописал контракт на службу в военной операции и 18 сентября того же года погиб, сообщила сегодня в своем Telegram-канале администрация Чертковского района Ростовской области.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 663 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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