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03:59, 12 октября 2024

Олимпийские переселенки Пальчик столкнулись с волокитой при оформлении права на земельный участок

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В МФЦ, куда олимпийские переселенки Нина и Ольга Пальчик обратились, получив решение суда о признании права собственности на земельный участок под коттеджем в Сочи, им отказались сразу оформить его, сославшись на необходимость получения дополнительных документов. В Следкоме отказались рассматривать заявление Пальчик, которые обвинили соседа в мошенничестве. Женщины заявили, то дом, который они получили перед Олимпиадой, стал для них фактически обузой.

Как писал "Кавказский узел", 2 декабря 2023 года стало известно, что олимпийские переселенки Нина и Ольга Пальчик подали иск в суд Хостинского района Сочи с требованием признать право собственности на земельный участок под выделенным им коттеджем. Однако 19 февраля Хостинский суд Сочи вернул Пальчик иск. 10 марта Пальчик подали иск в суд к департаменту имущественных отношений администрации Краснодарского края. Они потребовали признать право собственности департамента на их земельный участок отсутствующим. 13 августа суд признал право собственности Пальчик на земельный участок. По словам Ольги Пальчик, она намерена обратиться в Следственный комитет по факту получения наследства посторонним человеком путем обмана.

Ольга и Нина Пальчик лишились дома из-за подготовки Сочи к Олимпиаде 2014 года. В 2012 году вместо снесенного дома они получили коттедж. Как оказалось, земля под коттеджем не принадлежит им по праву собственности. Департамент имущественных отношений Краснодарского края подал на них в суд за необоснованное обогащение и потребовал заплатить за пользование землей более 35 тысяч рублей. 7 марта 2023 года суд Хостинского района отказал департаменту во взыскании с Ольги и Нины Пальчик денег за пользование землей. В решении суда указано, что у властей края отсутствуют права на участок земли, на котором стоит коттедж.

11 октября Ольга и Нина Пальчики, получив вступившее в законную силу решение суда, обязавшего зарегистрировать за ними половину земельного участка под коттеджем, который они получили взамен снесенного дома во время подготовки к Олимпиаде, обратились в МФЦ, чтобы зарегистрировать свое право. Однако, по их словам, в МФЦ им заявили, что следует еще доказать, какая именно часть земли им принадлежит. 

По словам Нины Пальчик, когда решение суда наконец вступило в силу, они отнесли его в МФЦ с целью зарегистрировать свои права, но здесь их снова ожидали проблемы. «Нам сотрудница МФЦ заявила, что наше право не может быть зарегистрировано по решению данного суда, так как ей нужны еще какие-то дополнительные документы и она будет писать запросы», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Нина Пальчик напомнила корреспонденту "Кавказского узла", что на троих родственников им предоставили в 2012 году коттедж площадью 82 квадратных метра. Спустя время доля их родственника, умершего в 2014 году, перешла к другому мужчине. «Это вызвало у нас недоумение, как вместо Пальчика появился по документам [другой мужчина], которого мы в глаза никогда не видели. В доме этот гражданин никогда не появлялся, но его тень постоянно присутствовала, потому что мы даже не могли разделить счета. За своим родственником-алкоголиком мы ухаживали до самой его смерти. Вскоре мы узнали, что [сосед] и его мать занимаются тем, что выискивают социально незащищенных одиноких людей, либо спившихся алкоголиков, каким был наш родственник, либо каких-нибудь беспомощных старушек. Когда те отходят в иной мир, то они реализуют свои права на чужое жилье, которое заполучают через дарственные. Нам удалось узнать, что [сосед] получил дарственную от нашего умершего родственника-алкоголика, за которым мы ухаживали. Наш родственник, вероятнее всего, за бутылку водки и подарил свою долю [соседу], после чего скоропостижно скончался. Получается, что [сосед] - совершенно посторонний человек в нашем доме, но стал обладателем по дарственной половины коттеджа и земельного участка. Мы прошли более 10 судов в надежде отменить незаконно полученную им долю, писали заявления в правоохранительные органы все 10 лет, но от нас везде отмахивались и отмахиваются, как от назойливых мух», - сказала она.

Этот олимпийский коттедж стал для нас обузой и источником неразрешимых проблем

«Этот олимпийский коттедж стал для нас обузой и источником неразрешимых проблем, мы решили его продать, но никто не хочет идти на подселение. Тем более что у нас даже не определен порядок пользованиями общими помещениями из-за того, что [сосед] избегает даже встреч с нами. Мы не можем там ни жить, ни быть, ни продать из-за этого «соседа-невидимки»», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Ольга Пальчик.

Корреспондент "Кавказского узла" связалась с упомянутым соседом. "У меня есть жилье, а продать свою долю я готов Ольге и Нине Пальчик, если я им мешаю там жить, за семь миллионов рублей", - заявил он. При этом он добавил, что приобрести их долю за семь миллионов он не хочет.

Ольга и Нина Пальчик также рассказали, что ответа на поданное ими заявление в Следком о мошенничестве соседа до сих пор нет. «Я пыталась узнать судьбу заявления, но секретарь сказала, что заявление не сочли сообщением о преступлении и поэтому отказались рассматривать», - сказала Нина Пальчик.

По словам адвокат Романа Клыкова, который сослался на собственную практику, дарственные, тем более после смерти дарителя, отменить фактически невозможно. "Продать коттедж с подселением также невозможно. Решать вопрос о мошенничестве через 10 лет поздно по срокам давности, равно как сложно доказать сам факт мошенничества с имуществом, если дарственная была сделана добровольно. Единственный способ - это договориться с соседом о продаже всего коттеджа и разделе денежных средств. В обратном случае эта история не закончится никогда», - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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