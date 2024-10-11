Четверо военных из Ростовской области убиты на Украине

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Олег Попов, Федор Король, Роман Засядько и Антон Чебышев убиты на Украине, сообщила администрация Семикаракорского района. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 564 военных из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 5 октября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 560 бойцов из Ростовской области.

Имена четырех убитых на Украине военных из Ростовской области администрация Семикаракорского района назвала 10 октября, отчитавшись об открытии в поселке Вершинный Бакланниковского сельского поселения “Аллеи славы”.

Аллея посвящена четверым жителям Ростовской области, которые участвовали в боевых действиях на Украине. Два из них, Олег Попов и уроженец Шахт Федор Король, награждены орденами Мужества посмертно. Попов был убит в мае 2023 года, Король - 25 февраля 2024 года.

Еще двое - уроженец Семикаракорска Антон Чебышев и уроженец Родионово-Несветаевского района Роман Засядько - были убиты в июле и в сентябре 2023 года соответственно, говорится в сообщении муниципальной администрации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 564 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список бойцов из регионов СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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