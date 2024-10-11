Южная Осетия анонсировала закрытие границы с Грузией

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Президент Южной Осетии Алан Гаглоев распорядился закрыть в октябре границу с Грузией в связи с парламентскими выборами в стране.

Как писал "Кавказский узел", на 26 октября намечено голосование на выборах депутатов парламента Грузии. Избиратели, живущие за рубежом и зарегистрированные в Абхазии и Южной Осетии, могут проголосовать на парламентских выборах по своему фактическому адресу, постановил 5 октября Центризбирком Грузии.

Центризбирком Грузии зарегистрировал 26 международных организаций для наблюдения за выборами. Выборы будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

Решение закрыть границы Южной Осетии на период парламентских выборов в Грузии было принято 10 октября на совещании Совета безопасности республики под руководством президента Алана Гаглоева. Он мотивировал это соображениями безопасности населения. «Мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность как наших граждан, так и безопасность республики», – заявил Гаглоев.

«Для исключения возможных провокаций со стороны прозападных и националистических радикальных сил Грузии принято решение приостановить в октябре работу мест пересечения государственной границы в упрощенном порядке "Раздахан" и "Переу"», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Южной Осетии. Конкретные даты закрытия пропускных пункто в нем не обозначены.

Парламентская предвыборная кампания в Грузии переросла в референдум по определению внешнеполитического курса страны - от результатов зависит, продолжит Грузия евроинтеграцию или пойдет на сближение с Россией. "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

"Кавказский узел" писал также, что в годовщину "Пятидневной войны" Россия призвала Грузию к делимитации границ с Абхазией и Южной Осетией.

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