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17:56, 8 октября 2024

Врач с Кубани убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Николай Крячун убит в боевых действиях, сообщила администрация Черноморского городского поселения. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 573 бойца из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 6 октября власти признали убитыми в военной операции на Украине как минимум 572 бойцов из Краснодарского края.

56-летний врач Николай Крячун убит  в зоне специальной военной операции.С1993года он работал врачом в  Черноморской больнице, затем в Северской районной больнице.  С 2003 по 2005 годы он возглавлял Черноморскую районную больницу. Затем  работал заместителем главного врача по медицинской части санатория МВД РФ «Сосновый», сообщила сегодня администрация Черноморского городского поселения в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 573 бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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Автор: "Кавказский узел"

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