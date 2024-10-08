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09:27, 8 октября 2024

Гаджимагомедов ответил на обвинение о взятках бриллиантами

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший глава дагестанского филиала "Россельхозбанка" Гитиномагомед Гаджимагомедов заявил, что информация о том, что он брал взятки бриллиантами, и что будто затем их изъяло следствие, не соответствует действительности. Он отверг вину в превышении полномочий и заявил, что уголовное дело в отношении него сфабриковали силовики.

Как информировал "Кавказский узел", 6 октября "Коммерсант" сообщил об аресте имущества бывшего главы дагестанского филиала "Россельхозбанка" Гитиномагомеда Гаджимагомедова, который арестован заочно. По данным издания, арестованы его недвижимость, счета в банках, автомобили и драгоценности.

В августе 2019 года в Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте бывшего директора дагестанского филиала "Россельхозбанка" Гитиномагомеда Гаджимагомедова по делу о превышении полномочий. Банкир скрывается за границей, заявил источник. Суд удовлетворил ходатайство о заочном аресте.

Дагестанская газета "Черновик" через бот обратной связи получила письмо за подписью бывшего директора дагестанского филиала "Россельхозбанка" Гитиномагомеда Гаджимагомедова. В нем он заявил, что бриллианты следствие у него не изымало, сообщило издание 7 октября на своем сайте.

"Никаких бриллиантов в процессе следствия ни у меня, ни у моих родственников, изъято не было и в материалах уголовного дела нет. Выражения о том, что якобы я получал "откаты" бриллиантами и денежными средствами, является вымыслом автора статьи в "Коммерсанте" некоего "Н. Сергеева". В материалах уголовного дела никаких показаний и доводов не приводится", – привела газета письмо Гаджимагомедова.

Он заявил, что не имел отношения к инвестиционному кредиту в 3,2 миллиарда рублей ООО "ЗСМ", который был выдан решением правления "Россельхозбанка" 22 ноября 2011 года, протокол №68 (в городе Москва). Решение подписано председателем правления Патрушевым. Кредит был выдан под гарантии правительства России (70%), правительства Дагестана (10%), а также под залог имущества республиканской собственности, написал Гаджимагомедов. Он отметил, что уехал из России в 2018 году.

"На меня дело сфабриковали через полгода после моего отъезда из России о якобы превышении полномочий, когда это сфабрикованное дело лопнуло, решили привязать меня к работникам головного офиса с которыми я никогда не общался, что установлено на суде", – написал бывший глава дагестанского филиала "Россельхозбанка".

Также он опроверг опубликованную в СМИ информацию о том, что будто бы находится в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Кроме того Гаджимагомедов в своем письме пригрозил ответственностью силовикам, которые, по его словам, организовали в отношении него уголовное преследование.

Напомним, 11 апреля силовики сообщили об обысках в дагестанском "Россельхозбанке" в связи с делом о хищении. Расследование этого дела начато после того, как "Россельхозбанк" недосчитался 212 миллионов рублей.

Обыски в дагестанском филиале "Россельхозбанка" были связаны с задержанием главы службы безопасности управления банка Раипа Ашикова, бывшего начальника УВД Махачкалы. Ашиков подозревается по делу о финансировании терроризма вместе с жителем Дагестана Омаром Абдурашидовым.

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Автор: "Кавказский узел"

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