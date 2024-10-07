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19:02, 7 октября 2024

Блогер Гузенко арестован на Ставрополье

Егор Гузенко. Фото: Z13_Separ / Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд на Ставрополье отправил под арест на два месяца блогера Егора Гузенко, подозреваемого по уголовному делу о применении насилия к представителю власти.

Как писал "Кавказский узел", 5 октября блогер Егор Гузенко, который критиковал российские власти и главу спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, был задержан в Новопавловске. Ранее он был объявлен в розыск после того, как уехал в зону военной операции из-под домашнего ареста по делу о хулиганстве.

Телеграм-каналы приводили различные версии задержания Гузенко. Так, Mash сообщил, что Гузенко "набросился с кулаками" на сотрудников полиции в ответ на просьбу снять маску во время празднования Дня города на центральной площади Новопавловска. По данным "Базы", Гузенко задержали по административной статье об употреблении наркотиков из-за отказа от медосвидетельствования. 

Суд на Ставрополье заключил на два месяца под стражу блогера Егора Гузенко, сообщает сегодня РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов Ставропольского края.

Решение об аресте вынес Кировский райсуд по ходатайству следователя СКР, говорится в публикации, размещенной сегодня в телеграм-канале "Суды Ставропольского края".

По данным суда, вечером 5 октября мужчина был задержан на площади Ленина в Новопавловске "по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)".

В ходе допроса в качестве подозреваемого задержанный отказался от дачи показаний. Кроме того, он находится в федеральном розыске по делу о хулиганстве, 20 октября 2021 года суд в Санкт-Петербурге избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, отмечается в публикации.

Сегодня постановлением суда подозреваемому избрана мера пресечения "в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", до 5 декабря, говорится в сообщении.

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Автор: "Кавказский узел"

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