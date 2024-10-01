Выход на свободу Тимура Бажаева удивил юристов

01 октября 2024, 13:53

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Освобождение из СИЗО сына миллиардера из Чечни Мусы Бажаева Тимура Бажаева не укладывается в юридическую практику и противоречит законодательству. Обвинение в нападении на полицейского в данном случае невозможно переквалифицировать, отметили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Как информировал "Кавказский узел", 27 сентября стало известно, что сын миллиардера из Чечни Мусы Бажаева Тимур Бажаев отпущен из СИЗО.

Тимур Бажаев 27 июля был задержан в Москве за применение насилия к полицейскому. Миллиардер из Чечни Муса Бажаев заявил, что его сын будет отвечать по закону, а депутат Госдумы Александр Хинштейн отметил, что дело взято на контроль руководством МВД, поскольку предпринимаются попытки повлиять на его ход. Следствие попросило суд арестовать Бажаева-младшего. Замоскворецкий суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Тимуру Бажаеву меру пресечения в виде заключение под стражу на срок до 26 сентября.

Освобождение обвиняемого в нападении на полицейского после двух месяцев нахождения в СИЗО выглядит неестественно, отметил юрист Тимофей Широков.

"Можно было бы предположить, что ему не смогли предъявить обвинение или статус изменился с подозреваемого на свидетеля. Но здесь другая ситуация. Обвиняемого вдруг отпустили. И не под какую-то чуть более мягкую меру пресечения, а просто под обязательство явки. Я такого не встречал в своей практике. И с точки зрения следствия в этом нет логики. Неясно, с чего бы такое снисхождение оказано", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла"

По словам адвоката, вернуть в СИЗО обвиняемого не так просто. "Необходимы доводы, что он нарушил меру пресечения. А здесь у него даже меры пресечения нет. Хотя, если [председатель Следкома Александр] Бастрыкин скажет, то могут и арестовать. Но, видимо, в этом случае Бастрыкин <…> занял иную позицию", – считает Широков.

Что касается переквалификации обвинения на более мягкое из-за того, что офицер полиции не получил "стойкого расстройства здоровья", то это возможно в рамках одной и той же статьи Уголовного кодекса и это отражается на мере пресечения. Это может быть часть 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Она более лёгкая. По ней назначают подписку о невыезде, пояснил юрист.

Еще один юрист Марина Агальцова также заявила, что ей кажется удивительным тот факт, что обвиняемого в таком преступлении выпустили из-под стражи. "Даже если полицейский отделался только ссадинами и синяками, это говорит о том, что его били. А не просто толкнули или пластиковый стаканчик кинули", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист напомнила о деле Никиты Черцова.

"Он проходил по "московскому делу". Учился в Москве на программиста. Приехал в гости к друзьям в Москву. Применил 27 июля 2019 года якобы насилие к сотруднику полиции – толкнул его. У полицейского не осталось никаких синяков и ссадин. Однако его задержали в Беларуси, где он отдыхал, привезли в Москву и заключили под стражу. С 3 сентября до приговора 6 декабря, его всё время держали под стражей. И потом было обжалование и до 13 апреля 2020 года он был в СИЗО. Его выпустили в зале суда, потому что он отбыл 11 месяцев лишения свободы по приговору, находясь в СИЗО. То есть даже по более легкому обвинению человек сидел в изоляторе", – рассказала Агальцова.

Она считает, что нет оснований для переквалификации обвинения Бажаеву.

"По части 1 статьи 318 УК РФ говорится в случае насилия, не причинившем вред здоровью, человек может отделаться штрафом. Если же речь идёт даже о легком вреде здоровью (синяки, ссадины), и за это обвиняемого могут приговорить к сроку до 10 лет лишения свободы", – пояснила Агальцова.

Напомним, миллиардер Муса Бажаев родился в 1966 году в Ачхой-Мартане, окончил Грозненский нефтяной институт имени Миллионщикова. По данным Forbes, в числе его активов – "Русская платина", "Альянс Алтын" и "Амур Золото". В 2021 году его состояние оценивалось в 750 млн долларов США. Семье Бажаевых принадлежит люксовый курорт Forte Village на Сардинии.

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