Тимур Бажаев отпущен из СИЗО

27 сентября 2024, 08:03

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Следствие не стало ходатайствовать о продлении ареста сына предпринимателя из Чечни, задержанного после драки с полицейским.

Как сообщал "Кавказский узел", Тимур Бажаев 27 июля был задержан в Москве за применение насилия к полицейскому. Миллиардер из Чечни Муса Бажаев заявил, что его сын будет отвечать по закону, а депутат Госдумы Александр Хинштейн отметил, что дело взято на контроль руководством МВД, поскольку предпринимаются попытки повлиять на его ход. следствие попросило суд арестовать Бажаева-младшего. Замоскворецкий суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Тимуру Бажаеву меру пресечения в виде заключение под стражу на срок до 26 сентября.

Миллиардер Муса Бажаев родился в 1966 году в Ачхой-Мартане, окончил Грозненский нефтяной институт имени Миллионщикова, в числе его активов – "Русская платина", "Альянс Алтын" и "Амур Золото".

Арестованного в Москве за драку с полицейским Тимура Бажаева, сына долларового миллионера чеченского происхождения Мусы Бажаева, 24 сентября отпустили из СИЗО под обязательство о явке, сообщил 26 сентября РБК. При этом, по данным издания, Тимур Бажаев оказался на свободе после передачи его дела в центральный аппарат СКР.

Правоохранительные органы не стали ходатайствовать о продлении ареста сыну Мусы Бажаева, указало ТАСС. Причина этого неизвестна.

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