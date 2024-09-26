Военный из Дагестана убит на Украине

26 сентября 2024, 15:34

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Гаджибуба Арасханов убит в зоне боевых действий, сообщила администрация Сулейман-Стальского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 1045 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к сегодняшнему дню власти официально признали убитыми в военной операции на Украине как минимум 1044 бойцов из Дагестана.

48-летний Гаджибуба Арасханов убит под Авдеевкой (ДНР) 28 августа 2024 года, сообщила сегодня администрация Сулейман-Стальского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1045 бойцов из Дагестана. Республика занимает первое место в СКФО по количеству убитых на Украине военных.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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