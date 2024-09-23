23 сентября 2024, 13:28

Экономист Джафарли возглавил оппозиционную партию в Азербайджане

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Руководителем оппозиционной азербайджанской партии "Реальная альтернатива" избран экономист Натиг Джафарли после того, как Ильгар Мамедов ушел в отставку в связи с поражением на парламентских выборах.

Как писал "Кавказский узел", после парламентских выборов глава оппозиционной партии "Республиканская альтернатива" (REAL) Ильгар Мамедов объявил, что выполнил данное в 2023 году обещание оставить должность в случае неизбрания депутатом и ушел с поста лидера партии. "После решения Конституционного суда по итогам выборов политический комитет изберет нового лидера партии", - заявил он.

16 сентября ЦИК Азербайджана утвердил итоги парламентских выборов, признав недействительными результаты голосования лишь на 46 участках. Многочисленные заявления о нарушениях проигнорированы, указали правозащитники. 21 сентября пленум Конституционного суда Азербайджана утвердил итоги выборов.

Политический комитет REAL принял отставку Ильгара Мамедова с поста председателя партии, говорится в сообщении REAL, поступившем сегодня корреспонденту «Кавказского узла».

Новым председателем политкомитета REAL единогласно избран экономист Натиг Джафарли. Согласно принятому решению, он приступит к деятельности в качестве лидера партии с 1 октября и представит политкомитету стратегию дальнейшей деятельности партии, говорится в сообщении.

22 сентября Ильгар Мамедов распространил заявление, в котором пояснил причины своего ухода с поста лидера партии. Он отметил, что год назад дал публичное обещание уйти из политики, если он и его партия не добьются успеха на выборах.

1 сентября в Азербайджане прошло голосование на досрочных парламентских выборах. По данным ЦИК, явка на выборах составила 37,27%, а правящая партия "Ени Азербайджан" получила 68 из 125 мест в парламенте. Очередные выборы в парламент должны были состояться 3 ноября, но на ноябрь в Баку запланирована международная климатическая конференция COP-29, и правящая партия предложила провести выборы раньше. На "Кавказском узле" опубликована справка "Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане".

После парламентских выборов, прошедших 1 сентября, партия оказалась представленной в Милли Меджлисе всего одним депутатом, указал Ильгар Мамедов, отметив, что ранее его не допускали к участию в восьми выборах под различными предлогами.

Ситуацию следует трактовать только как безоговорочную поддержку народом действующей власти

"Было бы легко объяснить наше поражение фальсификацией. Однако, хотя я и получил большинство голосов на выборах 1 сентября, в которых я участвовал впервые после 14-летнего запрета, реальным результатом стала не моя фактическая победа, а тот факт, что 90% избирателей решили не приходить на избирательные участки. В результате Асим Моллазаде стал депутатом в шестой раз, благодаря голосам избирателей, не явившихся на голосование. При отсутствии массового протеста электората эту ситуацию следует трактовать только как безоговорочную поддержку народом действующей власти", - пояснил политик.

Мамедов останется членом политического комитета REAL до следующего съезда. При этом он заявил о своем намерении воздержаться от участия в публичных политических дискуссиях. В связи с этим политик воздержался от дополнительных комментариев корреспонденту «Кавказского узла».

В свою очередь новый председатель политкомитета Натиг Джафарли сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что с уходом Мамедова с поста председателя «в политическом курсе партии нет изменений». Он подчеркнул, что политические решения принимаются не председателем, а коллегиально политическим комитетом, состоящим из восьми членов.

Поступок Мамедова - это и политический протест против системы

Политический аналитик и член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграци Тогрул Джуварлы назвал новым явлением в политической культуре Азербайджана, добровольную отставку лидера партии после поражения на выборах.

«Надо отметить, что на самом деле не было справедливой конкуренции [на выборах]. Вероятно, Мамедов победил в своем округе. Однако он не стал апеллировать к фальсификациям, нарушениям, а просто решил уйти, чтобы уступить дорогу своим соратникам. С другой стороны, поступок Мамедова - это и политический протест против системы», - сказал Джуварлы корреспонденту «Кавказского узла».

Материалы о внеочередных парламентских выборах в Азербайджане собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в парламент Алиева".

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Примечание:

"ПАСЕ отреагировала на объявление Азербайджаном персонами нон-грата ее депутатов", "Журналистам Meydan.Tv отказали в освещении встречи с провластным кандидатом в депутаты парламента", "Обстоятельства гибели Насимана Ягублу насторожили его соратников".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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